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Oblíbená cestovní nabíječka FIXED Voyager zlevnila o tři stovky! Má tři USB-C a zasouvací vidlice

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.6.2026 12:00
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fixed voyager jpg

Jedete do zahraničí a nechce se vám tahat zvlášť adaptér a zvlášť nabíječku? FIXED Voyager Travel GaN teď s kódem ALZADNY30 stojí 639 Kč místo 913 Kč – a zvládne obojí najednou.

CHCI ADAPTÉR ZA 639 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud aspoň jednou ročně cestujete tam, kde potřebujete jinou zásuvku – nahradí adaptér i nabíječku a doma poslouží dál.
⚠️ Zvažte, že plných 65 W je jen na hlavním USB-C (ostatní porty mají 15 a 12 W) a pro Austrálii se nožičky US vidlice musí nastavit.
💡 Za 639 Kč s kódem ALZADNY30 dostanete univerzální řešení s hodnocením 4,9/5 a 100% doporučením.

Proč ho cestovatelé chválí

Hlavním tahákem je, že umí dvě věci v jednom: posuvníkem vysunete potřebnou vidlici (EU, UK nebo USA/Japonsko) a zároveň máte plnohodnotnou GaN nabíječku s pěti porty – do zásuvky tak strčíte jediný kousek místo adaptéru a nabíječky zvlášť. Díky technologii GaN zůstává kompaktní a s 65W výstupem dobije i notebook. Majitelé navíc oceňují, že se po návratu z dovolené neválí ve skříni – funguje i doma jako běžná USB nabíječka. Při hodnocení 4,9/5 z 65 recenzí a nulové reklamovanosti jde o jednu z nejlépe hodnocených cestovních nabíječek.

Dvě věci, které je dobré vědět

1. Výkon se dělí. Plných 65 W dostanete jen z hlavního USB-C portu – připojte na něj notebook. Zbylé porty mají nižší výkon (2× 15 W a 2× 12 W), což na telefony, hodinky a sluchátka stačí, ale druhý náročný spotřebič na plný výkon nenabijete.

2. Pokrytí zásuvek. Adaptér zvládne většinu světa – skvěle EU, Velkou Británii, USA i Japonsko. Pro Austrálii (a Čínu) se ale nožičky US vidlice musí natočit do šikmé polohy; funguje to, jen to není na první pohled zřejmé, tak s tím počítejte.

Pokud cestujete byť jen jednou za rok a chcete jeden kompaktní kousek na nabíjení po celém světě, je to za 639 Kč jasná volba. Kdo nikdy nevyjede mimo EU, vystačí si s běžnou nabíječkou.

CHCI UŠETŘIT NA CESTY

Vozíte na cesty radši jeden univerzální adaptér, nebo zvlášť nabíječku a redukci?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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