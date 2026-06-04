Oblíbená cestovní nabíječka FIXED Voyager zlevnila o tři stovky! Má tři USB-C a zasouvací vidlice Hlavní stránka Zprávičky FIXED Voyager Travel GaN je cestovní adaptér a 65W nabíječka v jednom – tři zasouvací vidlice (EU, UK, USA/Japonsko) a pět portů (3× USB-C, 2× USB-A) S kódem ALZADNY30 ho teď koupíte za 639 Kč místo původních 913 Kč – sleva 274 Kč 65 hodnocení dává 4,9/5 a 100 % doporučuje; jen vězte, že plných 65 W dostanete na jednom portu a pro Austrálii se nožičky vidlice nastavují Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Jedete do zahraničí a nechce se vám tahat zvlášť adaptér a zvlášť nabíječku? FIXED Voyager Travel GaN teď s kódem ALZADNY30 stojí 639 Kč místo 913 Kč – a zvládne obojí najednou. CHCI ADAPTÉR ZA 639 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud aspoň jednou ročně cestujete tam, kde potřebujete jinou zásuvku – nahradí adaptér i nabíječku a doma poslouží dál.⚠️ Zvažte, že plných 65 W je jen na hlavním USB-C (ostatní porty mají 15 a 12 W) a pro Austrálii se nožičky US vidlice musí nastavit.💡 Za 639 Kč s kódem ALZADNY30 dostanete univerzální řešení s hodnocením 4,9/5 a 100% doporučením. Proč ho cestovatelé chválí Hlavním tahákem je, že umí dvě věci v jednom: posuvníkem vysunete potřebnou vidlici (EU, UK nebo USA/Japonsko) a zároveň máte plnohodnotnou GaN nabíječku s pěti porty – do zásuvky tak strčíte jediný kousek místo adaptéru a nabíječky zvlášť. Díky technologii GaN zůstává kompaktní a s 65W výstupem dobije i notebook. Majitelé navíc oceňují, že se po návratu z dovolené neválí ve skříni – funguje i doma jako běžná USB nabíječka. Při hodnocení 4,9/5 z 65 recenzí a nulové reklamovanosti jde o jednu z nejlépe hodnocených cestovních nabíječek. Dvě věci, které je dobré vědět 1. Výkon se dělí. Plných 65 W dostanete jen z hlavního USB-C portu – připojte na něj notebook. Zbylé porty mají nižší výkon (2× 15 W a 2× 12 W), což na telefony, hodinky a sluchátka stačí, ale druhý náročný spotřebič na plný výkon nenabijete. 2. Pokrytí zásuvek. Adaptér zvládne většinu světa – skvěle EU, Velkou Británii, USA i Japonsko. Pro Austrálii (a Čínu) se ale nožičky US vidlice musí natočit do šikmé polohy; funguje to, jen to není na první pohled zřejmé, tak s tím počítejte. Pokud cestujete byť jen jednou za rok a chcete jeden kompaktní kousek na nabíjení po celém světě, je to za 639 Kč jasná volba. Kdo nikdy nevyjede mimo EU, vystačí si s běžnou nabíječkou. CHCI UŠETŘIT NA CESTY Vozíte na cesty radši jeden univerzální adaptér, nebo zvlášť nabíječku a redukci? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza FIXED nabíječka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025