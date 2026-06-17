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FIXED MagRound2 XL klesl na 799 Kč! Kovový MagSafe držák do auta s Qi2 nabíjením dlouho nebyl levnější

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
17.6.2026 06:00
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FIXED MagRound2 XL v aute oficialni

Magnetický držák do auta, který telefon zároveň bezdrátově nabíjí, ušetří kabely i hledání v kapse. FIXED MagRound2 XL teď s kódem ALZADNY30 stojí 799 Kč místo 1 199 Kč. Podle srovnávače Heureka už měsíce nebyl levnější.

CHCI DRŽÁK DO AUTA V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud máte iPhone s MagSafe (nebo Android s magnetickým kroužkem) a chcete telefon v autě nabíjet bez kabelu.
⚠️ Zvažte, že k nabíjení potřebujete napájení z autozásuvky a největší telefony se nemusí vejít do rozsahu uchycení.
💡 Za 799 Kč jde o kovový držák s Qi2 a 15W nabíjením, navíc s nízkou reklamovaností 1,32 %.

Proč je tenhle držák zajímavý

Tenhle držák FIXED spojuje dvě věci, které v autě oceníte: pevné magnetické uchycení a bezdrátové nabíjení Qi2 až 15 W. Díky MagSafe magnetům se telefon sám zarovná a drží i na nerovnostech, takže odpadá zacvakávání do čelistí. Připevníte ho na čelní sklo i palubní desku silnou opakovaně použitelnou přísavkou a díky teleskopickému rameni do 15,5 cm a 360° kloubu si jednou rukou nastavíte ideální úhel. Tělo je kovové s decentním LED podsvícením.

FIXED MagRound2 XL render s iphonem
KOUPIT ZA 799 KČ

Na co si dát pozor

Pár věcí je dobré vědět dopředu. Bezdrátové nabíjení funguje jen tehdy, když držák napájíte z autozásuvky nebo USB portu – v balení je kabel USB-C, samotnou nabíječku do auta ale obvykle dodáváte vlastní. U Androidů bez MagSafe budete potřebovat magnetický kroužek nebo MagSafe kryt, jinak se telefon magneticky nepřichytí. A jako u každého bezdrátového nabíjení v autě platí, že v horku se telefon může zahřívat a nabíjení zpomalit – tenhle model nemá aktivní chlazení.

VYUŽÍT SLEVU ALZADNY30

Verdikt: pro koho se vyplatí

Za 799 Kč s kódem ALZADNY30 je FIXED MagRound2 XL povedený kovový držák, který telefon pevně udrží a zároveň bezdrátově nabíjí výkonem až 15 W. Pro majitele iPhonů s MagSafe je to pohodlné řešení do auta, uživatelé Androidu počítají s magnetickým kroužkem. Proti běžným 1 199 Kč jde o příjemnou úsporu 400 Kč; pokud nabíjení nepotřebujete, najdete levnější čistě magnetické držáky.

Pokud vás tenhle model nezaujal, ale držák nebo nabíjení do auta hledáte, mrkněte i na aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné držáky, nabíječky i kabely. Nabídka se průběžně mění podle skladu.

CHCI TENTO DRŽÁK

Nabíjíte telefon v autě bezdrátově přes MagSafe, nebo dáváte přednost klasickému kabelu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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