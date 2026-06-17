FIXED MagRound2 XL klesl na 799 Kč! Kovový MagSafe držák do auta s Qi2 nabíjením dlouho nebyl levnější Hlavní stránka Zprávičky FIXED MagRound2 XL je kovový magnetický držák do auta s bezdrátovým nabíjením Qi2 a výkonem až 15 W S kódem ALZADNY30 stojí 799 Kč místo 1 199 Kč (sleva 400 Kč) Upevníte ho na sklo i palubní desku, má teleskopické rameno do 15,5 cm a 360° otočný kloub Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Magnetický držák do auta, který telefon zároveň bezdrátově nabíjí, ušetří kabely i hledání v kapse. FIXED MagRound2 XL teď s kódem ALZADNY30 stojí 799 Kč místo 1 199 Kč. Podle srovnávače Heureka už měsíce nebyl levnější. CHCI DRŽÁK DO AUTA V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte iPhone s MagSafe (nebo Android s magnetickým kroužkem) a chcete telefon v autě nabíjet bez kabelu.⚠️ Zvažte, že k nabíjení potřebujete napájení z autozásuvky a největší telefony se nemusí vejít do rozsahu uchycení.💡 Za 799 Kč jde o kovový držák s Qi2 a 15W nabíjením, navíc s nízkou reklamovaností 1,32 %. Proč je tenhle držák zajímavý Tenhle držák FIXED spojuje dvě věci, které v autě oceníte: pevné magnetické uchycení a bezdrátové nabíjení Qi2 až 15 W. Díky MagSafe magnetům se telefon sám zarovná a drží i na nerovnostech, takže odpadá zacvakávání do čelistí. Připevníte ho na čelní sklo i palubní desku silnou opakovaně použitelnou přísavkou a díky teleskopickému rameni do 15,5 cm a 360° kloubu si jednou rukou nastavíte ideální úhel. Tělo je kovové s decentním LED podsvícením. KOUPIT ZA 799 KČ Na co si dát pozor Pár věcí je dobré vědět dopředu. Bezdrátové nabíjení funguje jen tehdy, když držák napájíte z autozásuvky nebo USB portu – v balení je kabel USB-C, samotnou nabíječku do auta ale obvykle dodáváte vlastní. U Androidů bez MagSafe budete potřebovat magnetický kroužek nebo MagSafe kryt, jinak se telefon magneticky nepřichytí. A jako u každého bezdrátového nabíjení v autě platí, že v horku se telefon může zahřívat a nabíjení zpomalit – tenhle model nemá aktivní chlazení. VYUŽÍT SLEVU ALZADNY30 Verdikt: pro koho se vyplatí Za 799 Kč s kódem ALZADNY30 je FIXED MagRound2 XL povedený kovový držák, který telefon pevně udrží a zároveň bezdrátově nabíjí výkonem až 15 W. Pro majitele iPhonů s MagSafe je to pohodlné řešení do auta, uživatelé Androidu počítají s magnetickým kroužkem. Proti běžným 1 199 Kč jde o příjemnou úsporu 400 Kč; pokud nabíjení nepotřebujete, najdete levnější čistě magnetické držáky. Pokud vás tenhle model nezaujal, ale držák nebo nabíjení do auta hledáte, mrkněte i na aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné držáky, nabíječky i kabely. Nabídka se průběžně mění podle skladu. CHCI TENTO DRŽÁK Nabíjíte telefon v autě bezdrátově přes MagSafe, nebo dáváte přednost klasickému kabelu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce příslušenství Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024