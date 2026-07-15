Češi tento držák na kolo zbožňují! Je pevný, má 360° kloub a stojí jen dvě stovky Hlavní stránka Zprávičky FIXED Bikee Plus je mechanický držák telefonu na kolo i motorku s 360° kloubem a rychlým zámkem. Nyní stojí 220 Kč místo 499 Kč (úspora 279 Kč, tedy −56 %) Reklamovanost je jen 0,47 %, přitom se ho prodalo přes 5 000 kusů Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Levné držáky na kolo bývají loterie, ale tenhle má za sebou tisíce spokojených cyklistů — FIXED Bikee Plus teď na Alze koupíte za 220 Kč místo 499 Kč. Než objednáte, ověřte si aktuální dostupnost v detailu na Alze, v sezoně tenhle kus mizí ze skladu rychle. CHCI DRŽÁK V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete mít navigaci na očích a nebát se, že vám telefon vypadne v terénu.⚠️ Zvažte, že u některých telefonů může rámeček mačkat boční tlačítka a kloub s těžším mobilem lehce povolí.💡 Za 220 Kč jde o jeden z nejlepších poměrů ceny a spolehlivosti mezi mechanickými držáky. Proč je tenhle držák zajímavý Držák na kolo je věc, u které se levná varianta krutě vymstí — jednou vypadne mobil na štěrk a máte po displeji. Bikee Plus teď na Alze pořídíte za 220 Kč místo 499 Kč a jeho čísla mluví jasně: přes 5 000 prodaných kusů a reklamovanost pouhých 0,47 %. Uživatelé ho testovali na tatranských sjezdech, singltrecích i kostkách a telefon podle nich prostě drží. To je u téhle kategorie ta jediná metrika, na které záleží. Klíčové parametry Kleště se roztáhnou na 62 až 88 mm, takže do nich nacpete i velké telefony typu iPhone Pro Max, klidně i s obalem. Na řídítka o průměru 20 až 32 mm se držák utahuje imbusem a v balení najdete dvě redukce pro tenčí trubky, takže sedne prakticky na každé kolo i skútr. 360° kuličkový kloub znamená, že si displej natočíte přesně tak, jak potřebujete — na výšku pro navigaci, na šířku třeba pro Stravu. Telefon zamknete překlopením páčky a vyndáte ho jedním pohybem, tedy i v rukavicích. KOUPIT ZA 220 KČ Praktická stránka: montáž, nastavení, provoz Montáž zvládnete za pár minut, ale první nastavení šířky rámečku chce chvíli trpělivosti — několik uživatelů přiznává, že bez mrknutí do návodu tápali. Plasty působí masivně, nikde nic nevrže ani se neviklá. Držák nepřekrývá důležité části displeje, takže na navigaci vidíte celou trasu. Silikonové výplně tlumí vibrace, takže obraz na telefonu při jízdě po kostkách neposkakuje tak, jak by člověk čekal. Co říkají uživatelé / Na co si dát pozor Hodnocení 4,7 z 5 ze 176 recenzí a 93 % doporučení mluví za své, ale férovost velí zmínit i stinné stránky. Opakovaně se objevuje stížnost, že rámeček mačká boční tlačítka — konkrétně u Pixelu 8 s originálním obalem musel jeden uživatel držák upravit pilníkem. Druhá výtka míří na kloub: s těžším telefonem se poloha na hodně nerovném povrchu může sama povolit, i když matici utáhnete vší silou. A jeden zákazník hlásil po půl roce prasklou utahovací páčku, na což výrobce reagoval nabídkou výměny. UŠETŘIT 279 KČ Kdy to smysl nedává Pokud jezdíte hlavně tvrdý enduro nebo downhill s velkým a těžkým telefonem, mechanický kloub za dvě stovky bude na hraně — tam se vyplatí sáhnout po robustnějším držáku s magnetickým nebo bajonetovým uchycením typu Quad Lock, který sice stojí několikanásobně víc, ale nepovolí. Stejně tak pokud máte telefon s citlivými bočními tlačítky posazenými nízko, počítejte s tím, že se s rámečkem můžete potkat. Pro běžné vyjížďky, dojíždění do práce a nenáročný terén ale funguje bez problémů. Verdikt: pro koho se vyplatí Za 220 Kč je FIXED Bikee Plus přesně ten typ nákupu, který se vyplatí udělat hned — držák, který nezklame, drží telefon i v terénu a stojí míň než jeden oběd. Nízká reklamovanost pod půl procenta při tisících prodaných kusů je nejlepší vizitka, jakou takový doplněk může mít. Sleva z 499 Kč na 220 Kč patří k nejsilnějším, které jsme u FIXED viděli. CHCI UŠETŘIT 279 KČ Vsadili byste na levný mechanický držák za 220 Kč? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza držák na telefon FIXED slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. 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