Nefunguje vám Fitbit aplikace? Problém není na vaší straně…

Jestliže se posledních pár desítek minut či hodin pokoušíte přijít na důvod, proč vám aplikace Fitbit neukazuje žádná data, případně je při jejich načítání velmi zpomalená, nejste rozhodně sami. Problémy hlásí spousty uživatelů z celého světa. Společnost, kterou v polovině ledna finálně koupil americký Google, problémy potvrdila. Na vině jsou problémy se servery. Výpadek Fitbit databáze a aplikace trvá už několik hodin.

We have identified a technical issue interrupting Fitbit services, and are working to fix it. Thank you for your patience.

— Fitbit Support (@FitbitSupport) March 3, 2021