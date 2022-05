Půjdou z trhu další Fitbit náramky? Popáleniny se množí

Společnost Google, aktuální majitel značky Fitbit, byla před několika týdny nucená ve spolupráci s dohledovými úřady stáhnout z trhu v USA téměř dva miliony kusů náramku Ionic. Důvodem bylo celkem 78 potvrzených případů popálené kůže, přičemž dvakrát šlo o popáleniny třetího stupně a čtyřikrát o popáleniny druhého stupně. K výrobci se tak mělo vrátit cca 1,7 milionů náramků, které měly údajně problémy s přehříváním baterií. U stažení jedné série produktu však možná nemusí případ skončit. Nová žaloba i další reporty tvrdí, že stejný problém mají i další Fitbit náramky.

@FitbitUK @FitbitSupport my fitbit charge 5 is causing a nasty blister on my wrist after only a few hours use, meaning I cant use it as designed. I never had a problem with my previous charge 3. pic.twitter.com/H6KHcWxGYs

— Subpar Biker (@Subpar_Biker) May 2, 2022