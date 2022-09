Obavy naplněny. Fitbit produkty budou vyžadovat Google účet

Když společnost Google v průběhu loňského roku oficiálně stáhla pod svá křídla výrobce chytré nositelné elektroniky Fitbit, dala se očekávat řada dalších kroků, z nichž některé nemusejí být po chuti fanouškům této zavedené značky. Jednou z obav bylo například přenesení stávajících dat na servery Googlu. I když jsme poslední měsíce vídali hlavně zprávy o pozitivních změnách ve sportovní a zdravotní analýze nebo placení, což dalo na obavy zapomenout, i ke zmíněnému obávanému kroku nakonec dojde.

V oficiální nápovědě nově přejmenované společnosti Fitbit by Google se nyní dočteme, že se budou náramky a hodinky této značky do budoucna propojovat s Google účtem. Nejprve dobrovolně a současně s Fitbit účtem, později ale výhradně. Oba typy účtů budou s produkty propojitelné někdy v průběhu roku 2023 a bude na uživatelích, zda si data ze stávajícího Fitbit profilu nahrají do “mateřského” od Googlu. V roce 2025 pak toto přechodné období skončí a Fitbit produkty budou nadále vyžadovat Google účet.

Jakou máte zkušenost s Fitbit produkty?

Zdroj: pharena