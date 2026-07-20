Říkají mu levný Shure SM7B. Podcastový mikrofon Tank1 spadl z 2 490 na 1 299 Kč

  • FIFINE Tank1 je celokovový dynamický XLR mikrofon pro podcasty, streamy a voiceovery
  • Zlevnil o 47 % z 2 490 na 1 299 Kč
  • V zahraničních testech ho srovnávají se Shure SM7B, který stojí zhruba osmkrát víc

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
20.7.2026 08:00
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fifine tank1 webp
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Shure SM7B je mikrofon, který vidíte v každém druhém podcastu – a stojí kolem deseti tisíc. FIFINE Tank1, kterému se přezdívá jeho rozpočtová verze, teď na Alze koupíte za 1 299 Kč místo 2 490 Kč. Zahraniční recenzenti ho staví do přímého souboje s SM7B s titulky jako „překvapivě blízko“ – a přesně to z něj dělá nejzajímavější mikrofonní slevu léta.

👍 Berte, pokud točíte podcast nebo streamujete v neodhlučněné místnosti a máte (nebo plánujete) zvukovou kartu.
🤔 Váhejte, pokud chcete mikrofon zapojit rovnou do počítače – Tank1 má jen XLR, takže bez audio rozhraní si nepípne. A kabel v balení není.
💰 Cenovka: 1 299 Kč za celokovový broadcast mikrofon je cena, za kterou se běžně prodávají plastové USB modely.

CHCI MIKROFON ZA 1 299 KČ

Proč dynamický a proč vám nebude šumět

Dynamické mikrofony jako Tank1 snímají hlavně to, co je přímo před nimi, a okolí ignorují – proto zní podcasty nahrané v obyčejném pokoji, jako by vznikly ve studiu. Kardioidní charakteristika potlačí klávesnici, větrák i ulici a k provozu nepotřebujete phantomové napájení. Přímo na těle najdete dva analogové přepínače: low-cut filtr proti dunění klimatizace a projíždějících aut a mid-boost, který zvedne srozumitelnost hlasu bez nutnosti dodatečných úprav. Konstrukce je kompletně kovová a s hmotností přes kilogram působí přesně tak bytelně, jak jméno Tank slibuje.

Počítejte s jednou investicí navíc

Tank1 je čistě XLR mikrofon. Do USB počítače ho nezapojíte a v balení nenajdete ani XLR kabel – potřebujete zvukovou kartu nebo mixpult, což pro začátečníka znamená zhruba dva až tři tisíce navíc. Pro někoho překážka, pro cílovku vlastně výhoda: XLR znamená vyvážený signál bez rušení a možnost mikrofonu růst s vaším vybavením. Kdo už rozhraní má, dostává za 1 299 Kč překvapivě dobrý zvuk. Kdo nemá nic, ať sáhne po USB modelu. Další zlevněnou techniku pro tvůrce najdete v Mega slevách na Alze.

VYUŽÍT SLEVU 47 %

Nahráváte přes USB mikrofon, nebo jste už přesedlali na XLR sestavu?

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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