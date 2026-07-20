Říkají mu levný Shure SM7B. Podcastový mikrofon Tank1 spadl z 2 490 na 1 299 Kč Hlavní stránka Zprávičky FIFINE Tank1 je celokovový dynamický XLR mikrofon pro podcasty, streamy a voiceovery Zlevnil o 47 % z 2 490 na 1 299 Kč V zahraničních testech ho srovnávají se Shure SM7B, který stojí zhruba osmkrát víc Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Shure SM7B je mikrofon, který vidíte v každém druhém podcastu – a stojí kolem deseti tisíc. FIFINE Tank1, kterému se přezdívá jeho rozpočtová verze, teď na Alze koupíte za 1 299 Kč místo 2 490 Kč. Zahraniční recenzenti ho staví do přímého souboje s SM7B s titulky jako „překvapivě blízko“ – a přesně to z něj dělá nejzajímavější mikrofonní slevu léta. 👍 Berte, pokud točíte podcast nebo streamujete v neodhlučněné místnosti a máte (nebo plánujete) zvukovou kartu.🤔 Váhejte, pokud chcete mikrofon zapojit rovnou do počítače – Tank1 má jen XLR, takže bez audio rozhraní si nepípne. A kabel v balení není.💰 Cenovka: 1 299 Kč za celokovový broadcast mikrofon je cena, za kterou se běžně prodávají plastové USB modely. CHCI MIKROFON ZA 1 299 KČ Proč dynamický a proč vám nebude šumět Dynamické mikrofony jako Tank1 snímají hlavně to, co je přímo před nimi, a okolí ignorují – proto zní podcasty nahrané v obyčejném pokoji, jako by vznikly ve studiu. Kardioidní charakteristika potlačí klávesnici, větrák i ulici a k provozu nepotřebujete phantomové napájení. Přímo na těle najdete dva analogové přepínače: low-cut filtr proti dunění klimatizace a projíždějících aut a mid-boost, který zvedne srozumitelnost hlasu bez nutnosti dodatečných úprav. Konstrukce je kompletně kovová a s hmotností přes kilogram působí přesně tak bytelně, jak jméno Tank slibuje. Počítejte s jednou investicí navíc Tank1 je čistě XLR mikrofon. Do USB počítače ho nezapojíte a v balení nenajdete ani XLR kabel – potřebujete zvukovou kartu nebo mixpult, což pro začátečníka znamená zhruba dva až tři tisíce navíc. Pro někoho překážka, pro cílovku vlastně výhoda: XLR znamená vyvážený signál bez rušení a možnost mikrofonu růst s vaším vybavením. Kdo už rozhraní má, dostává za 1 299 Kč překvapivě dobrý zvuk. Kdo nemá nic, ať sáhne po USB modelu. Další zlevněnou techniku pro tvůrce najdete v Mega slevách na Alze. VYUŽÍT SLEVU 47 % Nahráváte přes USB mikrofon, nebo jste už přesedlali na XLR sestavu? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Mikrofon Sleva slevy Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024