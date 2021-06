Obří celosvětový zátah: Appka od FBI pomohla zatknout přes 800 zločinců

Tak tohle byl kousek jako z krimi thrilleru. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI), Europol a několik spolupracujících institucí z různých zemí i kontinentů se před pár hodinami pochlubily gigantickým “zátahem” na více než 800 nebezpečných zločinců, které se podařilo odhalit a zatknout na základě parádního digitálního triku. FBI a další policejní útvary provozovaly od roku 2018 chatovací aplikaci ANON, kterou si podsvětí postupem času oblíbilo. Zločinci spoléhali například na šifrovanou komunikaci, ale policisté přitom veškerý obsah viděli. A rozhodně nešlo o malé prohřešky či plány. Policisté nakonec pozatýkali (potenciální) vrahy, celé drogové kartely, obchodníky se zbraněmi, motorkářské gangy a podvodníky namočené v praní špinavých peněz.

FBI a spol. šikovně podstrčili zločincům aplikaci ANON

Zmíněný mobilní nástroj byl pro podsvětí zajímavý z několika důvodů. Sliboval šifrovanou komunikaci a také blokoval instalaci dalších věcí do mobilu. Navíc nevyžadoval žádné telefonní číslo. Aplikace ANON nakonec FBI a spolupracujícím institucím (např. DEA) pomohla nahlížet třeba do plánů na masivní přesuny drog nebo plánování vražd. Nástroj pomáhali do podsvětí zpropagovat i tajní agenti a nakonec prý běžel ve více než dvanácti tisících zařízení tří set různých zločineckých skupin ve více než sto zemích.

Při vyšetřování bylo dešifrováno zhruba 27 milionů zpráv z osmnáctiměsíčního období. Na základě odhalených informací bylo provedeno více než 700 domovních prohlídek a bylo zatřeno přes 800 lidí. Podařilo se zabavit 8 tun kokainu, 22 tun marihuany, dvě tuny syntetických drog s šesti tunami materiálu pro jejich výrobu, 250 střelných zbraní, 55 luxusních vozidel a skoro 50 milionů dolarů v různých světových měnách a kryptoměnách. Další související zatýkání zločinců mají ještě probíhat.

Co říkáte na takovou praktiku odhalování zločinu?

Zdroj: Europol