Fairphone je holandská společnost specializující se na výrobu udržitelných telefonů. Co to znamená? Pro své modely poskytuje nejen dlouhou softwarovou podporu, ale také náhradní díly. A nyní ukončila podporu pro svůj model druhé generace – Fairphone 2. Poslední hlavní aktualizací byl Android 10 a poslední bezpečnostní záplatu dostane letos v březnu. To je více, než by se dalo očekávat. Vždyť Fairphone 2 běží na zastaralém čipsetu Snapdragon 801, kterému Qualcomm ukončil podporu již v roce 2016.

I přestože Fairphone 2 nedostane žádné další aktualizace se společnost zavazuje k hardwarové podpoře a bude poskytovat náhradní díly, dokud budou zásoby. Nicméně od května tohoto roku bude Fairphone 2 považován za zranitelný, což znamená, že nebude chráněn proti novým hrozbám a útokům. Fairphone 2 je tedy v tuto chvíli zastaralý, ale jde o skvělý příklad toho, jak se snažit o udržitelnost a prodloužení životnosti spotřební elektroniky.

Jakou softwarovou podporu má váš telefon?

Zdroj: GSMArena