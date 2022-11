Z Facebook profilů zmizí čtyři informace. Máte je tam vůbec?

Sociální síť Facebook byste pravděpodobně označili za platformu, která si úplně neláme hlavu nad zjišťováním co nejpodrobnějších informací o uživatelích a jejich následném využívání. Jednou za čas ale přijde změna, která se dá ve vztahu k soukromí označit za pozitivní. Například aktuální rozhodnutí, že Facebook profily nadále vůbec nebudou obsahovat informace o víře neboli náboženství, politickém přesvědčení či sexuální orientaci. Zmizí rovněž adresa uživatele.

“V rámci snahy o snazší navigaci a používání Facebooku odstraňujeme několik profilových polí: Mám zájem, Náboženské názory, Politické názory a Adresa,” řekl redakci TechCrunch mluvčí společnosti Meta s tím, že lidem, kteří mají tato pole vyplněná, doručí provozovatel oznámení, že budou odstraněna. Stane se tak již za pár dní, přesně 1. prosince 2022.

Facebook is removing religious views and ‘interested in’ info from profiles from 1 December 2022 pic.twitter.com/SKjSrtwUwm

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 16, 2022