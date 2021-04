Facebooku se přišlo na starý obří únik dat. Figurovaly v něm i české účty

533 milionů. To je počet počet Facebook účtů, které byly podle informací serveru Business Insider a reportu firmy Hudson Rock před lety úspěšně vystaveny útoku za účelem získání uživatelských dat. Tento obří zásah do soukromí lidí se týkal odhalení a odcizení celých jmen, telefonních čísel, lokality, datumů narození, životopisů, vztahů a v některých případech i e-mailových adres. Data z více než půlmiliardy účtů byla prý navíc zveřejněna na internet a může je využít libovolný útočník. Pokud si říkáte, že takové věci zasahují spíš USA, Brazílii nebo třeba Indii, zpozorněte. Gigantický únik dat ze serverů společnosti Facebook se údajně týká (týkal) i 1,4 milionu účtů s původem v ČR.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021