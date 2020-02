Tohle chceme. Facebook v aplikaci testuje velmi zajímavý filtr příspěvků

Jak asi většina z vás ví nebo tuší, sociální síť Facebook využívá k zobrazování příspěvků v kanálu novinek (News Feedu) svůj vlastní algoritmus. Ten má za úkol zobrazovat konkrétnímu uživateli příspěvky na základě různých parametrů. Člověk sám přitom nemá extra moc možností, jak tento “klíč” ovlivnit. Takto se oficiálně Facebook snaží uživatele uchránit před návalem obrovského množství obsahu a ukazovat mu jen to, co ho údajně zajímá. Proto se může běžně stát, že od nějaké stránky nebo třeba od kolegy z práce nevidíte týdny vůbec nic a od jiných přátel či firem vidíte skoro všechno. A ještě navíc velmi často v podivném časovém uspořádání. Před lety bylo možné jednoduše přepnout News Feed do chronologického uspořádání. Nyní tato funkce existuje také, ale je skoro neviditelná a navíc dočasná. Svítá ale podle všeho na lepší časy. Facebook v mobilní aplikaci testuje nové karty, které mají News Feed rozdělit na několik částí.

Nemusíme vše nechat na algoritmu

Asi to znáte. Sledujete třeba profil sportovního týmu a střípky z víkendového zápasu se vám na hlavní stránce Facebooku ukazují třeba i v úterý. A to opakovaně. Za takové zvláštnosti může právě zmíněný algoritmus. Provozovatelé sociální sítě si pochopitelně tyto neduhy moc dobře uvědomují. Neradi do něj ale vrtají. Tento systém je totiž zdrojem jejich příjmů, neboť firmy platí za to, aby se v rámci algoritmu probojovaly jejich příspěvky před zraky uživatelů. Facebook ale asi uznal, že takový stav není udržitelný a mnohé jeho uživatele štve. Proto testuje systém tří karet, které by měly lidem poskytnout možnost procházet News Feed mnohem efektivněji.

Nové karty pro Facebook News Feed by měly nést názvy “Relevantní”, “Nedávné” a “Zhlédnuté” (volně přeloženo). Pod první položkou by se pravděpodobně zobrazovaly příspěvky jako doposud – tedy řazené čistě algoritmem. Přepnutí do druhé karty by mělo ukázat chronologicky seřazené příspěvky od nejnovějšího. To je věc, kterou jsou schopní dočasně zapnout i teď, ale dost krkolomně. Pod poslední kartou by pak měly být uchovány příspěvky, které jsme již v News Feedu jednou viděli. Novinka se v současnosti testuje v mobilní aplikaci v telefonech úzké skupiny betatesterů. Za nás jednoznačně říkáme, že ji chceme v plné verzi co nejdříve. A ideálně i na Instagramu, kde agresivní algoritmus dostal slovo chvilku poté, co tuto platformu Facebook koupil

