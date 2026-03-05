Hlídejte dům, chatu nebo pozemek bez kabelů! Kamera EZVIZ CB3 se solárním panelem spadla skoro na polovinu Hlavní stránka Zprávičky EZVIZ CB3 + Solar Panel D je venkovní bezdrátová IP kamera s baterií a solárním panelem v balení Cena klesla z 3 490 Kč na 1 999 Kč Má Full HD rozlišení, barevné noční vidění na 15 m, detekci osob, sirénu + stroboskop, H.265 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Většina venkovních kamer vyžaduje buď kabel, nebo pravidelné nabíjení baterie. EZVIZ CB3 se solárním panelem za 1 999 Kč místo 3 490 Kč řeší obojí – baterie na 120 dní zajistí provoz i za oblačného počasí a solární panel ji průběžně dobíjí. Nainstalujete ji kamkoli, kde svítí slunce, bez tahání kabelů a bez starostí o nabíjení. Za necelé dva tisíce včetně solárního panelu je to aktuálně jedna z nejdostupnějších bezdrátových venkovních kamer na českém trhu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete hlídat dům, chatu, garáž nebo zahradu bez tahání kabelů – solární panel v balení znamená nulové provozní náklady a nulovou údržbu.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete vyšší rozlišení než Full HD nebo nepřetržité nahrávání 24/7 – kamera na baterii nahrává primárně při detekci pohybu, ne nepřetržitě.💡 Za 1 999 Kč dostanete venkovní kameru s baterií, solární panel, barevné noční vidění na 15 m, detekci osob, sirénu se stroboskopem a slot na 256GB kartu. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Bezdrátová instalace: opravdu bez kabelů Hlavní výhodou EZVIZ CB3 je naprostá nezávislost na kabelech. Vestavěná baterie 5 200 mAh s udávanou výdrží až 120 dní (závisí na četnosti detekcí a nastavení) znamená, že kameru umístíte kamkoliv v dosahu WiFi – pod střechu, na plot, na zeď garáže, na chatu. Solární panel, který je součástí balení, kameru průběžně dobíjí, takže za běžného provozu by se baterie neměla vybít vůbec. V zimě s kratšími dny a nižší intenzitou slunce může být dobíjení pomalejší, ale i tehdy 120denní záloha baterie pokryje většinu situací. Kamera má voděodolnou konstrukci navrženou pro celoroční venkovní provoz. Připojení probíhá přes WiFi 2,4 GHz – pokud je kamera daleko od routeru, může být potřeba WiFi extender. Montážní materiál pro uchycení na zeď je v balení. Obraz, noční vidění a detekce Rozlišení Full HD (1 920 × 1 080) – na identifikaci osob a přehled o dění dostatečné, i když v kategorii 2025/2026 už existují kamery s vyšším rozlišením. Výhodou je komprese H.265, která oproti staršímu H.264 šetří až 50 % místa na kartě při stejné kvalitě – na 256GB microSD kartu se vejde výrazně víc záznamů. EZVIZ CB3 nabízí barevné noční vidění na vzdálenost 15 metrů – dva reflektory se rozsvítí při detekci pohybu a obraz zůstane barevný. V klidovém režimu přepne na klasické černobílé IR vidění, které šetří baterii. Chytrý režim přepíná automaticky: při detekci osoby zapne barevné podsvícení, jinak zůstane v IR režimu. Detekce osob (ne jen pohybu obecně) znamená méně falešných poplachů – kamera nehlásí průjezd auta, pohyb větví nebo procházející kočku. Při detekci narušitele umí automaticky spustit sirénu a stroboskop – dvojitý efekt, který má odradit nezvaného návštěvníka. Notifikace na telefon přijde okamžitě a přes obousměrné audio můžete s příchozím mluvit přímo z aplikace. KOUPIT SET ZA 1 999 KČ Co říkají zákazníci Hodnocení na Alze: 4,7 z 5 (7 zákazníků), 100 % doporučuje, prodáno přes 100 kusů. Zákazník z Benešova chválí vysokou kapacitu baterie a citlivost v noci. Zákaznice ze Slovenska hodnotí jako „výbornou kvalitu za danou cenu“ s jednoduchou instalací i ovládáním a kvalitním obrazem i zvukem. Reklamovanost 3,08 % je na venkovní kameru v této cenové kategorii přijatelná hodnota. Aplikace EZVIZ je dostupná v češtině (i slovenštině, němčině a dalších jazycích) – na rozdíl od některých konkurenčních značek nebudete řešit jazykovou bariéru. Kamera je kompatibilní s Google Assistant a Amazon Alexa pro hlasové ovládání. Ukládání na microSD kartu (až 256 GB, není v balení) je zdarma; cloudové úložiště EZVIZ je volitelná placená služba. Verdikt EZVIZ CB3 + Solar Panel D za 1 999 Kč je nejjednodušší cesta k venkovnímu zabezpečení bez kabelů. Baterie na 120 dní, solární panel v balení, barevné noční vidění na 15 metrů, detekce osob se sirénou a aplikace v češtině – to je kompletní řešení za méně než 2 tisíce. Sleva z 3 490 Kč je podstatná. Pokud máte chatu, garáž, zahradu nebo jakékoli místo, kde není snadné přivést kabel, tohle je prakticky bezúdržbové řešení. Full HD rozlišení není špička roku 2026, ale na identifikaci osob a přehled o dění stačí – a na bateriovou kameru je to standardní kompromis mezi kvalitou obrazu a výdrží. Pokud hledáte další kamery nebo příslušenství pro chytrou domácnost, projděte si aktuální Alza Dny.

VYUŽÍT SLEVU NA EZVIZ CB3

Hlídáte svůj dům kamerou, nebo spoléháte na jiné zabezpečení? 