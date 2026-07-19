Videozvonek bez měsíčních poplatků. Eufy E340 ukládá záznamy k sobě a teď je o 1 300 Kč levnější Hlavní stránka Zprávičky Eufy Video Doorbell E340 má dvě kamery – jedna míří na tvář návštěvy, druhá dolů na zem před dveře Zlevnil z 5 499 na 4 190 Kč (sleva 24 %) Záznamy ukládá do vlastních 8 GB, takže na rozdíl od Ringu neplatíte žádné předplatné Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Klasické videozvonky mají jedno slepé místo: zem přímo pod sebou – přesně tam, kam kurýr položí balík. Eufy E340 to řeší druhou kamerou mířící dolů a teď stojí 4 190 Kč místo 5 499 Kč. A zatímco u konkurence platíte za cloud měsíční poplatky, tady se vše ukládá lokálně a zdarma. 👍 Berte, pokud vám kurýři nechávají balíky přede dveřmi a odmítáte platit měsíční předplatné za vlastní záznamy.🤔 Váhejte, pokud jedete na Apple Home – zvonek si rozumí s Alexou a Google Home, jablečná integrace je slabina.💰 Cenovka: 4 190 Kč jednorázově; u Ringu s předplatným zaplatíte podobnou částku a k tomu tisíce navíc v poplatcích za pár let provozu. CHCI ZVONEK BEZ POPLATKŮ Dvě kamery, žádné slepé místo Hlavní 2K kamera snímá tvář návštěvy, druhá hlídá prostor u prahu – dohromady vidíte člověka od hlavy až po balík u jeho nohou. Režim Delivery Guard zásilku aktivně detekuje a upozorní vás, když ji někdo zvedne. Barevné noční vidění dosvítí zhruba na pět metrů, takže i ve tmě rozeznáte barvu oblečení nebo auta. Napájení řeší výměnná baterie (nabíjí se přes USB-C), případně napevno dráty od stávajícího zvonku. Bez předplatného, ale s limity Interních 8 GB pojme podle výrobce až dva měsíce běžných událostí, u hodně frekventovaného vchodu se ale zaplní výrazně rychleji – pak se nejstarší záznamy přepisují. Kdo chce víc, připojí zvonek k volitelné stanici HomeBase 3, která přidá rozpoznávání obličejů a úložiště rozšiřitelné o disk. Počítejte také s Wi-Fi jen na 2,4 GHz a s tím, že do Apple Home se plnohodnotně nedostanete. Nic z toho ale nemění základní počty: je to jeden z nejlépe hodnocených videozvonků na trhu a jediné, co po nákupu platíte, je elektřina na nabití baterie. Mimochodem – nedávno jsme psali o videozvonku RETLUX za 489 Kč; E340 je přesný opak té filozofie a rozdíl v kvalitě obrazu i aplikaci tomu odpovídá. Další zabezpečení ve slevách najdete v Mega slevách na Alze. KOUPIT ZA 4 190 KČ Nechávají vám kurýři balíky přede dveřmi? A stalo se vám někdy, že zmizel? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrý zvonek slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025