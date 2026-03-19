Hlídejte dům bez měsíčních poplatků. Eufy Floodlight Camera teď stojí jen 3 490 Kč

Eufy Floodlight Camera je venkovní 2K IP kamera s dvěma LED reflektory (2 500 lumenů) a sirénou 100 dB Na Alze stojí 3 490 Kč místo původních 5 999 Kč (sleva přes 40 %) Lokální šifrované úložiště až na 20 dní záznamu – žádné měsíční poplatky za cloud Jakub Kárník Publikováno: 19.3.2026 10:00 Kamera, která nejen natáčí, ale i svítí a vyplaší. Eufy Floodlight Camera na Alze stojí 3 490 Kč místo původních 5 999 Kč. Kombinuje 2K kameru se dvěma nezávisle nastavitelnými LED reflektory a 100dB sirénou – a hlavně ukládá záznamy lokálně bez nutnosti platit za cloudové předplatné. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte venkovní kameru s osvětlením a sirénou v jednom – a nechcete platit měsíční poplatky za ukládání záznamů.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete připojení na 5GHz Wi-Fi (podporuje jen 2,4 GHz) nebo pokud vás znepokojuje vyšší reklamovanost (5,56 %).💡 Za 3 490 Kč dostanete 2K kameru s 2 500lm reflektory, barevným nočním viděním, rozpoznáváním obličejů a lokálním úložištěm na 20 dní – bez dalších poplatků. Kamera, reflektory a siréna v jednom Eufy Floodlight Camera je all-in-one bezpečnostní řešení pro vstup, příjezdovou cestu nebo zahradu. Kamera snímá v rozlišení 2K (2048 × 1080) se zorným úhlem 130° a 8× digitálním zoomem. Dva LED reflektory s celkovou svítivostí 2 500 lumenů se dají nastavovat nezávisle na sobě – rozsvítí se při detekci pohybu a poskytnou barevné noční vidění do vzdálenosti 8 metrů. V případě potřeby můžete spustit 100dB sirénu přímo z aplikace v telefonu. Zásadní výhoda oproti konkurenci: lokální šifrované úložiště přímo v kameře pojme až 20 dní záznamu. Nepotřebujete cloudové předplatné, které u jiných značek stojí stovky korun měsíčně. Cloud je k dispozici jako volitelná možnost, ne jako nutnost. Kamera umí rozpoznat člověka od zvířete (méně planých poplachů) i rozpoznávání obličejů. Napájení je ze sítě (230 V), připojení přes Wi-Fi 2,4 GHz, ovládání v aplikaci Eufy Security (Android/iOS). Na co si dát pozor Hodnocení na Alze je 4,7 z 5, ale zatím jen od tří zákazníků bez psaných recenzí. Reklamovanost 5,56 % je vyšší než u většiny produktů v tomto přehledu – u venkovní elektroniky s elektrickým napájením to není neobvyklé, ale je to faktor k zamyšlení. Kamera podporuje pouze 2,4GHz Wi-Fi, což může být omezující, pokud máte Wi-Fi síť primárně na 5 GHz. Instalace vyžaduje připojení k elektrice (není to bateriová kamera), takže počítejte s montáží nebo elektrikářem. Rozlišení 2K je solidní, ale ne 4K – na identifikaci obličejů na kratší vzdálenost stačí, na čtení SPZ z dálky ne. Verdikt Eufy Floodlight Camera za 3 490 Kč je zajímavé řešení pro ty, kdo chtějí kameru, osvětlení a sirénu v jednom – bez měsíčních poplatků za cloud. Lokální úložiště na 20 dní, rozpoznávání obličejů a kompatibilita s Google Assistant i Alexou jsou silné argumenty. Vyšší reklamovanost a omezení na 2,4GHz Wi-Fi jsou body k úvaze, ale za tuhle cenu je to stále konkurenceschopná nabídka.