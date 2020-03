Dostaneme “právo na update”? Evropská komise něco takového zmiňuje

Vedení Evropské unie má na stole už pěknou řádku měsíců tzv. Akční plán cirkulární ekonomiky. Jeho součástí má být řešení velké spousty otázek kolem průmyslu a jeho dopadů na životní prostředí. Nedávno jsme vás informovali například o tom, že se mluví o vyměnitelných bateriích. Trochu obecnější materiál teď do dalšího projednávání posunula Evropská komise s důrazem na možnosti oprav. Vloni bylo představeno “právo na opravu” třeba u praček a ledniček. Teď by se mělo něco obdobného objevit i v segmentu mobilních zařízení. Což s nápadem na vyměnitelné baterie koresponduje, ale nemíří to tím směrem, jakým si možná myslíte. Zmíněné “právo na opravu” (schválně dáváme do uvozovek) by totiž mělo zajišťovat možnost nechat opravit mobily či tablety v servisu, nikoli přímo doma. I to by ale hodně pomohlo. Teď totiž vůbec není zvykem elektroniku opravovat. Společně s hardwarovými možnostmi pak nový EU materiál zmiňuje i cosi jako “právo na update”.

Povinně odemčená zadní vrátka?

O co by přesně mělo jít? Dokument obsahuje zmíněnou pasáž (volně přeloženo): “Problém je v tom, že plně či částečně funkční produkty jsou likvidovány kvůli tomu, že nejdou jednoduše opravit, nejde jim vyměnit baterie, software již není podporován nebo nejsou dostupné použité materiály. Dvě třetiny Evropanů by přitom rády produkt používaly dál, pokud by byl dál dostatečně výkonný.” V tomto popisu je, kromě jiného, významná právě i zmínka o softwaru. Může jít o nejasnou formulaci, ale klidně také o jasný cíl EU zavést zmíněné “právo na update”. V dokumentu je tato fráze zmíněna hned dvakrát. Opět je ovšem otázkou, zda by možnost náležela koncovým zákazníkům, nebo primárně jen servisům. Tak či onak by to mohlo ke kýženému cíli vést.

V komunitě XDA Developers se rozjely teorie o tom, kam by mohlo od EU přikázané “právo na update” spět. Nabízí se například varianta, že by měly všechny telefony a tablety prodávané na území unie automaticky odemčený bootloader. Zjednodušeně zadní vrátka pro snazší instalací jiných než továrních systémů. Netušíme, jak velké procento uživatelů by něco takového skutečně využilo. Kdo chce v telefonu alternativní systém alias custom ROM mít, poradí si celkem snadno i teď. V případě lepší technické vzdělanosti běžných uživatelů a jednoduchého postupu by se ale mohl zájem zvýšit. A tím i tlak na delší životnost telefonů, což je přesně cílem. Projednávaný materiál zmiňuje, že se v EU recykluje méně než 40 % elektronických zařízení. To je opravdu žalostně málo.

Upozornění: Neinstalujte nově příchozí Android 10 do Xiaomi Mi A2 Lite! čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Kvůli čemu nejčastěji vyměňujete telefon za nový?

Zdroj: XDA