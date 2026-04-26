Bezdrátová mechanická klávesnice s českými znaky stojí teď jen lehce přes tisícovku! Je podsvícená a má kvalitní spínače Eternico K800S je bezdrátová mechanická klávesnice se 75% kompaktním formátem, Gateron Brown spínači a CZ/SK lokalizací včetně podsvícení znaků Původně 1 399 Kč, s kódem ALZADNY20 za 1 119 Kč Bezdrátová mechanická klávesnice s podsvícením, USB-C nabíjením a třemi režimy připojení pod 1 200 Kč Jakub Kárník Publikováno: 26.4.2026 14:00 Eternico K800S je na Alze za 1 119 Kč po uplatnění kódu ALZADNY20. Z původních 1 399 Kč je to pokles o skoro tři stovky a vzhledem ke 33 hodnocením s průměrem 4,7 hvězdiček je to nabídka, která stojí za pozornost — i když pár výhrad recenze ukazují. Vstupenka do mechanických klávesnic S čím počítat (a co recenzenti opakují) Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete vyzkoušet mechanickou klávesnici bez velkých investic. Gateron Brown spínače jsou univerzální volba — taktilní, ale relativně tiché, takže se hodí do kanceláře i domů. CZ/SK lokalizace s podsvícenými znaky je v této cenové kategorii poměrně luxus.⚠️ Zvažte, že klávesnice nemá konfigurační software — všechno se nastavuje přes klávesové zkratky. A 75% formát znamená, že F řada není fyzicky oddělená, což někomu může komplikovat orientaci.💡 Za 1 119 Kč dostanete bezdrátovou mechanickou klávesnici s 2,4 GHz dongle, Bluetooth 5.0 (až 3 zařízení), USB-C kabelem, RGB podsvícením s 22 efekty, Gateron Brown spínači, full n-key rolloverem, podsvícenými CZ/SK znaky, integrovanou 3750 mAh baterií a kombinací hliníku a ABS plastu. Vstupenka do mechanických klávesnic Hlavní výhoda je kombinace funkcí, kterou v této cenovce nenajdete. Bezdrátová mechanická klávesnice s podsvícením, plnou CZ/SK lokalizací (včetně podsvícených znaků s diakritikou — což je oproti běžným nálepkám nadstandard) a třemi režimy připojení. Gateron Brown spínače jsou klasická volba pro lidi, kteří přecházejí z membránových klávesnic — nejsou tak hlasité jako modré, ale mají taktilní hrbol, který cítíte při stisku. V recenzích se opakuje, že stisk je „příjemný" a klávesnice působí prémiově. Připojení je hodně všestranné — můžete mít klávesnici současně spárovanou až s pěti zařízeními (jeden přes 2,4 GHz dongle, tři přes Bluetooth, jedno přes kabel) a přepínat mezi nimi. Pro lidi, kteří střídají notebook, herní PC a tablet, je to praktické. Win/Mac přepínač je hardwarový — přehoďte ho a klávesnice začne posílat správné Mac modifikátory. S čím počítat (a co recenzenti opakují) Recenze se ve dvou věcech docela spolehlivě shodují. První — chybí konfigurační software. Všechno se nastavuje přes přidržení Fn a stisk specifické klávesy. Druhá pravidelná výhrada — 75% formát je pro někoho zbytečně stísněný. F řada není fyzicky oddělená od horní řady čísel a šipky jsou natěsno vedle pravého Shiftu. Pokud jste zvyklí na plnohodnotnou klávesnici a hodně se orientujete podle hmatu, tady to bude chvilku trvat. Recenzenti se shodují, že po pár dnech si na to ale člověk zvykne. Pak jsou tu drobné nepříjemnosti. Výdrž baterie se zapnutým podsvícením je relativně slabá — recenzenti hlásí 2 dny intenzivního používání s plně rozsvíceným RGB. Pokud podsvícení snížíte na nízkou intenzitu nebo si vyberete jednu statickou barvu, výdrž se posune na týden a víc. CapsLock a NumLock indikace se některým uživatelům zdá málo viditelná, podsvícení svítí v aktivní stavu jen jasněji, ne jinou barvou. A pár recenzentů upozorňuje, že posuvný přepínač režimů občas chrastí. Drobnost na konec — v některých variantách klávesnice přijde s QWERTZ rozložením (Z a Y prohozené), ale klávesy jsou vyměnitelné, takže si je můžete přehodit ručně.