Mechanická klávesnice za hubičku! Alzácká Eternico K800S Wireless je bezdrátová, má skvělé spínače a český layout

  • Eternico K800S je bezdrátová mechanická klávesnice se spínači Gateron Brown, RGB podsvícením a českou lokalizací
  • S AlzaPlus+ stojí 979 Kč místo 1 399 Kč
  • Hodnocení 4,6 z 5 od 44 zákazníků a možnost připojení až k pěti zařízením najednou

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.8.2026 18:00
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eternico k800s jpg
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Bezdrátová mechanická klávesnice s českými popisky pod tisícovku je věc, která ještě před pár lety neexistovala. Eternico K800S teď členové AlzaPlus+ koupí za 979 Kč místo 1 399 Kč. Jeden slovenský recenzent to shrnul přesně: „Až komicky dobrá klávesnice hlavně v poměru cena/výkon. Před pěti až deseti lety by ekvivalentní klávesnice stála kolem 150 eur.“

👍 Berte, pokud chcete vyzkoušet mechanickou klávesnici s češtinou a přepínat mezi počítačem, notebookem i tabletem.
🤔 Váhejte, pokud se orientujete po hmatu – kompaktní 75% formát nemá mezery mezi bloky kláves a zvyk chvíli trvá.
💰 Cenovka: 979 Kč za bezdrátovou mechaniku s podsvícenými českými znaky a tříletou zárukou.

CHCI KLÁVESNICI ZA 979 KČ

Pět zařízení a podsvícená čeština

Připojení je tady netypicky štědré: 2,4GHz USB přijímač, tři samostatná Bluetooth spojení a USB-C kabel, dohromady tedy až pět zařízení s přepínáním jedním hmatem. Spínače Gateron Brown jsou taktilní, takže při psaní ucítíte jasný bod stisku, ale nedělají hluk klikavých modrých – jeden uživatel zvuk popsal jako „úžasný, není nijak hlučná, ale zároveň dobře vím, že jsem klávesu stiskl“. Jejich životnost je 60 milionů stisků.

Detail, který v recenzích padá opakovaně a jinde ho nenajdete: podsvícené jsou i české znaky. U levnějších klávesnic bývají háčky a čárky jen dolepené nálepky, tady svítí spolu se zbytkem klávesy – jeden recenzent to označil za „v cenové kategorii luxus“. Nastavení RGB navíc zvládnete přímo z klávesnice bez instalace softwaru a baterie 3 750 mAh vydrží při vypnutém podsvícení velmi dlouho. Přepnout jde i mezi režimem Windows a macOS.

Co uživatelé vytýkají

Devětadvacet psaných recenzí dává slušný obrázek a tři výtky se opakují. První je výdrž se zapnutým podsvícením – jeden uživatel ji odhaduje zhruba na dva dny intenzivního používání, bez něj je to výrazně víc. Druhá je kompaktnost: 75% formát nemá mezery mezi funkčními klávesami, šipkami a blokem PgUp, takže orientace po hmatu chvíli trvá a shift sedí hned nad šipkou doleva. Třetí je absence konfiguračního softwaru typu VIA – vše se nastavuje kombinacemi kláves, což většině stačí, nadšencům do klávesnic ale bude chybět.

Objevily se i drobnosti: jednomu uživateli chrastily boční přepínače, jiný zmiňuje občasné tvrdé uspání, po kterém pomůže vypnout a zapnout. Celkově je ale vyznění recenzí neobvykle nadšené – „nečekal jsem od té klávesnice tolik, co reálně dokáže nabídnout za tyhle prachy, smekám“, píše jeden z posledních recenzentů.

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Píšete na mechanické klávesnici, nebo vám vyhovují nízkoprofilové membránové?

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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