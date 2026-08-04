Mechanická klávesnice za hubičku! Alzácká Eternico K800S Wireless je bezdrátová, má skvělé spínače a český layout Hlavní stránka Zprávičky Eternico K800S je bezdrátová mechanická klávesnice se spínači Gateron Brown, RGB podsvícením a českou lokalizací S AlzaPlus+ stojí 979 Kč místo 1 399 Kč Hodnocení 4,6 z 5 od 44 zákazníků a možnost připojení až k pěti zařízením najednou Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.8.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Bezdrátová mechanická klávesnice s českými popisky pod tisícovku je věc, která ještě před pár lety neexistovala. Eternico K800S teď členové AlzaPlus+ koupí za 979 Kč místo 1 399 Kč. Jeden slovenský recenzent to shrnul přesně: „Až komicky dobrá klávesnice hlavně v poměru cena/výkon. Před pěti až deseti lety by ekvivalentní klávesnice stála kolem 150 eur.“ 👍 Berte, pokud chcete vyzkoušet mechanickou klávesnici s češtinou a přepínat mezi počítačem, notebookem i tabletem.🤔 Váhejte, pokud se orientujete po hmatu – kompaktní 75% formát nemá mezery mezi bloky kláves a zvyk chvíli trvá.💰 Cenovka: 979 Kč za bezdrátovou mechaniku s podsvícenými českými znaky a tříletou zárukou. CHCI KLÁVESNICI ZA 979 KČ Pět zařízení a podsvícená čeština Připojení je tady netypicky štědré: 2,4GHz USB přijímač, tři samostatná Bluetooth spojení a USB-C kabel, dohromady tedy až pět zařízení s přepínáním jedním hmatem. Spínače Gateron Brown jsou taktilní, takže při psaní ucítíte jasný bod stisku, ale nedělají hluk klikavých modrých – jeden uživatel zvuk popsal jako „úžasný, není nijak hlučná, ale zároveň dobře vím, že jsem klávesu stiskl“. Jejich životnost je 60 milionů stisků. Detail, který v recenzích padá opakovaně a jinde ho nenajdete: podsvícené jsou i české znaky. U levnějších klávesnic bývají háčky a čárky jen dolepené nálepky, tady svítí spolu se zbytkem klávesy – jeden recenzent to označil za „v cenové kategorii luxus“. Nastavení RGB navíc zvládnete přímo z klávesnice bez instalace softwaru a baterie 3 750 mAh vydrží při vypnutém podsvícení velmi dlouho. Přepnout jde i mezi režimem Windows a macOS. Co uživatelé vytýkají Devětadvacet psaných recenzí dává slušný obrázek a tři výtky se opakují. První je výdrž se zapnutým podsvícením – jeden uživatel ji odhaduje zhruba na dva dny intenzivního používání, bez něj je to výrazně víc. Druhá je kompaktnost: 75% formát nemá mezery mezi funkčními klávesami, šipkami a blokem PgUp, takže orientace po hmatu chvíli trvá a shift sedí hned nad šipkou doleva. Třetí je absence konfiguračního softwaru typu VIA – vše se nastavuje kombinacemi kláves, což většině stačí, nadšencům do klávesnic ale bude chybět. Objevily se i drobnosti: jednomu uživateli chrastily boční přepínače, jiný zmiňuje občasné tvrdé uspání, po kterém pomůže vypnout a zapnout. Celkově je ale vyznění recenzí neobvykle nadšené – „nečekal jsem od té klávesnice tolik, co reálně dokáže nabídnout za tyhle prachy, smekám“, píše jeden z posledních recenzentů. VYUŽÍT SLEVU 30 % Píšete na mechanické klávesnici, nebo vám vyhovují nízkoprofilové membránové? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza klávesnice slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025