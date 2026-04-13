Jedna z nejlevnějších Full HD webkamer dál zlevňuje! Za 4 stovky dostanete manuální ostření i mikrofon

Eternico Webcam ET201 je Full HD webkamera se 106° zorným úhlem, manuálním ostřením a integrovaným mikrofonem Původně 599 Kč, s kódem ALZADNY30 za 419 Kč — sleva 30 % Přes 10 000 prodaných kusů — na Teams, Zoom a Google Meet za čtyři stovky stačí, ale na víc si nedělejte iluze

Jakub Kárník Publikováno: 13.4.2026

Webkamera na pracovní hovory za čtyři stovky. Eternico ET201 je na Alze za 419 Kč s kódem ALZADNY30. Zapojíte ji do USB, bez instalace ovladačů funguje na Windows, Linuxu i macOS a na Teams nebo Zoom call je obraz lepší než z většiny vestavěných kamer v noteboocích. Přes 10 000 prodaných kusů a hodnocení 4,2 z 5 ukazuje, že pro většinu lidí svůj účel plní — ale recenze jsou rozporuplnější než u jiných produktů, takže buďme upřímní. Pro koho to je a pro koho ne Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává jako základní webkamera na pracovní videohovory, online výuku nebo SCIO testy — plug & play, slušný obraz při dobrém osvětlení a široký záběr 106°.⚠️ Zvažte, že kvalita obrazu odpovídá ceně — při horším světle je obraz zrnitý, mikrofon je slabší než vestavěný v notebooku a někteří uživatelé hlásí problémy s odpojováním.💡 Za 419 Kč dostanete Full HD při 30 fps, 106° záběr, manuální ostření, flexibilní držák s 1/4″ závitem pro stativ a USB 2.0 připojení. Pro koho to je a pro koho ne Pokud máte desktop bez kamery a potřebujete jednoduše fungovat na videohovorech, ET201 svůj účel splní. Obraz při dobrém osvětlení je na pracovní call dostatečný — kolegové vás uvidí ostře a v přirozených barvách. Široký záběr 106° se hodí, když sedíte blízko monitoru nebo potřebujete zachytit víc prostoru (třeba pro SCIO testy s občankou). Manuální ostření kolečkem na objektivu umožňuje přesně zaostřit na konkrétní vzdálenost. Funguje na Windows, Linuxu, Raspberry Pi i macOS bez jakéhokoli nastavování. Pokud ale natáčíte YouTube videa, streamujete nebo potřebujete kvalitu srovnatelnou s kamerou v MacBooku — tohle není vaše kamera. Několik uživatelů píše, že obraz je zrnitý a rozmazaný i při dobrém světle. Vestavěný mikrofon je funkční, ale hlasitost je nízká — kolegové si musí zvyknout. Chybí indikační LED a krytka objektivu. A ojedinělé recenze hlásí problémy s odpojováním a kompatibilitou. Za dvojnásobek koupíte Logitech, který tyto problémy nemá — ale za 419 Kč je ET201 nejlevnější rozumná volba.