Němci vyvinuli variaci eRoušky, která nevyžaduje Google služby

Jedním ze zásadních omezení aplikace eRouška a podobných nástrojů v různých zemích je fakt, že vyžaduje mobilní telefon podporující takzvané Exposure Notifications API. Nebudeme zacházet do detailů, ve zkratce jde o softwarový základ vytvořený firmami Google a Apple, bez kterého tyto aplikace prostě nefungují. Alespoň ne oficiálním způsobem. V případě Android mobilů je nutná přítomnost základních Google služeb. To negativně pociťují například majitelé novějších Huawei telefonů. Několik německých vývojářů a členů evropské skupiny Free Software Foundation Europe (FSFE) přišlo ale na způsob, jak se této překážce vyhnout. Pochopitelně jde o veřejně dostupné open source řešení, které by mohlo být použito ve více zemích. I naše eRouška by tedy mohla do budoucna fungovat bez Google služeb.

Jde to i bez korporací

Stejně jako v mnoha jiných případech (vzpomeňme na tuzemské řešení online prodeje dálničních známek) se k implementaci moc neměly vlády zemí, tak se práce chopili dobrovolníci. První kroky učinil letos v září vývojář Marvin Wißfeld. Princip upozorňování na pravděpodobný kontakt s nakaženými osobami narouboval na nástroj microG. Tedy otevřenou alternativní obdobu Google služeb. Před pár dny mu kolegové Christian Grigis, Fynn Godau a Marcus Hoffmann pomohli řešení posunout o další kus dál. Upozorňování postavené na microG implementovali do národní aplikace Corona-Warn-App. Z ní vzešlou alternativu s názvem Corona Tracing umístili i na server s free aplikacemi F-Droid. Odtud si ji může stáhnout nejen každý Němec s Android mobilem. I kdyby v něm neměl Google služby. Postačí mu volně šiřitelný balíček microG.

eRouška - Part of Smart Quarantine Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Nově vytvořený nástroj je díky napojení na microG nezávislý na Exposure Notifications API. A funguje tak mimo jiné i na Huawei telefonech, které nemají Google služby. V Německu už probíhají jednání mezi dobrovolníky a vládou, aby toto řešení našlo plošné uplatnění. V Česku jsme o tomto procesu zatím neslyšeli, ale mohlo by k němu dojít. eRouška by pak mohla bez nutnosti Google služeb fungovat většímu množství lidí. Pro fanoušky svobodného softwaru je novinka zásadní i v tom ohledu, že by veřejná služba nebyla závislá na produktu soukromých společností.

Jak v Android TV snadno zobrazovat všechny nainstalované aplikace? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Jak jste na tom s používáním eRoušky?

Zdroj: FSFE