Powerbanka Epico s 30 000 mAh teď pořádně zlevnila! Má hliníkové tělo a dostatečný výkon

Epico UltraPack 45W 30000mAh klesla na historické minimum 839 Kč se slevovým kódem

Powerbanka nabízí čtveřici portů včetně dvou USB-C s výkonem až 45W
Kapacita 30 000 mAh vystačí na týdenní nabíjení telefonu nebo dobití notebooku

Adam Kurfürst
Publikováno: 1.10.2025 06:00

Výkonná powerbanka Epico UltraPack 45W s obří kapacitou 30 000 mAh se nyní v Česku prodává za pouhých 839 Kč, čímž se stává zajímavou volbou pro každého, kdo hledá velkou zásobu energie pro svou elektroniku za rozumné peníze.

Kapacita na celý týden v kapse

S kapacitou 30 000 mAh dokáže powerbanka nabít běžný smartphone s 5000mAh baterií teoreticky až šestkrát, v praxi ale po odečtení konverzních ztrát rozhodně počítejte spíše se čtyřmi až pěti plnými nabitími. I to ale pořád představuje zásobu energie v podstatě na celý pracovní týden.

Díky 45W výkonu přes USB-C zvládne powerbanka napájet i méně náročné notebooky typu MacBook Air nebo ultrabook s Windows. Výbava zahrnuje dva USB-C porty s výkonem 45 W a dva USB-A porty s výkonem 24W. Můžete tak nabíjet až čtyři zařízení současně, takže dodávat současně energii telefonu, tabletu a třeba i sluchátkům nebude představovat problém. Výkon se však pochopitelně rozdělí mezi jednotlivé porty, takže se energie bude doplňovat pomaleji. Co se pak týče rychlosti nabíjení samotné powerbanky, s dostatečným adaptérem se rovněž dostanete na 45 W.

KOUPIT POWERBANKU EPICO

Hliníkové tělo a praktické detaily

Tělo powerbanky tvoří odolný hliník, který nejen dobře vypadá, ale především efektivně odvádí teplo při rychlém nabíjení. Na přední straně najdete LED displej zobrazující zbývající kapacitu v procentech, což je praktičtější než klasické čtyři diody. V balení dostanete i 50cm USB-C kabel, takže můžete powerbanku začít používat ihned po vybalení.

S hmotností 450 gramů patří powerbanka k těžším kusům, což je daň za vysokou kapacitu. Do kapsy u kalhot se vejde spíše stěží a příjemná tam nejspíš nebude, ale v batohu nebo kabelce ji téměř neucítíte.

Pro koho je powerbanka ideální?

Epico UltraPack se hodí především pro cestovatele a lidi pracující v terénu, kteří potřebují jistotu vyšší zásoby energie. Ocení ji také majitelé více zařízení díky čtyřem portům pro současné nabíjení. Výkon 45 W rozhodně nepatří mezi nejvyšší hodnoty na trhu, ale v této cenové kategorii jde o rozumnou hodnotu.

CHCI POWERBANKU ZA 839 KČ

Využijete tak velkou kapacitu powerbanky?