Revoluce v Google Play začíná! Brzy si tam stáhnete Epic Games Store a další obchody

Dlouhotrvající soudní spor mezi Epic Games a Googlem má další významnou kapitolu. Odvolací soud odmítl zvrátit verdikt poroty z roku 2023, který označil praktiky Googlu v oblasti obchodu s aplikacemi a platebního systému za nelegální monopol. Toto rozhodnutí může zcela změnit způsob, jakým funguje distribuce aplikací na platformě Android, přičemž prvním viditelným důsledkem bude příchod obchodu Epic Games Store přímo do Google Play.

Soud potvrdil rozhodnutí o monopolu

Odvolací soud devátého obvodu ve svém rozhodnutí odmítl zrušit jednomyslný verdikt poroty z roku 2023. Soudkyně M. Margaret McKeown ve svém stanovisku uvedla, že výsledek případu se opírá o „dlouhodobé principy soudního řízení, antimonopolních pravidel a nápravných opatření“. Tímto rozhodnutím zůstává v platnosti, že Google svými praktikami vytvořil a udržoval nelegální monopol na distribuci aplikací a platební systém na platformě Android.

Součástí rozhodnutí je také zrušení pozastavení trvalého soudního příkazu, který nařizuje Googlu, aby otevřel svůj ekosystém pro konkurenční obchody s aplikacemi. Soudce James Donato původně vydal tento příkaz v roce 2024, ale většinu jeho částí pozastavil během odvolacího řízení. Nyní, když odvolací soud potvrdil původní rozhodnutí, se zdá, že Google bude muset začít implementovat změny, které umožní uvolní ruce konkurenci.

Reakce obou stran

CEO Epic Games Tim Sweeney okamžitě reagoval na sociálních sítích, kde označil výsledek za „naprosté vítězství v odvolacím řízení Epic v. Google!“ Zároveň oznámil, že „díky tomuto verdiktu Epic Games Store pro Android přichází do Google Play Store!“ Epic tak konečně dosáhl svého dlouhodobého cíle – dostat svůj vlastní obchod s aplikacemi přímo do ekosystému Googlu, aniž by uživatelé museli instalovat aplikace z neznámých zdrojů.

Google naopak potvrdil, že se bude odvolávat dál, pravděpodobně k Nejvyššímu soudu USA. Společnost ve svém prohlášení pro The Verge uvedla: „Toto rozhodnutí významně poškodí bezpečnost uživatelů, omezí možnosti volby a podkope inovace, které byly vždy ústředním bodem ekosystému Android. Naší hlavní prioritou zůstává ochrana našich uživatelů, vývojářů a partnerů a udržování bezpečné platformy, zatímco pokračujeme v odvolání.“

Dopady na ekosystém Androidu

Pokud zůstane rozhodnutí v platnosti, bude mít dalekosáhlé důsledky pro celý ekosystém Androidu. Google bude nucen po dobu tří let výrazně otevřít svůj obchod s aplikacemi konkurenci. To zahrnuje povinnost distribuovat konkurenční obchody s aplikacemi přímo v Google Play, poskytnout konkurentům přístup k celému katalogu aplikací Google Play a zákaz řady praktik považovaných za protisoutěžní, včetně požadavku, aby aplikace používaly platební systém Google Play.

Soud ve svém verdiktu mimo jiné poznamenal, že „vlastní expert Googlu připustil, že Google by byl schopen zvládnout tyto obtíže pomocí stejných technologických kritérií, která používá pro jiné softwarové aplikace třetích stran již dostupné v Play Store“. Soud dále dodal, že „soudní příkaz pouze nařizuje, aby Google zacházel s těmito softwarovými produkty stejným způsobem, jakým zachází s jinými produkty již nabízenými na platformě.“

Zajímavé je, že soud odmítl argument Googlu, že nemůže mít monopol na aplikace pro Android, když soutěží s Applem. Soudkyně McKeown to vysvětlila na příkladu s fast foody: „McDonald’s může soutěžit s Chick-fil-A na trhu s rychlým občerstvením, ale nesoutěží s Chick-fil-A na trhu s hamburgery (kde místo toho soutěží s Wendy’s, Burger King, Sonic a In-N-Out Burger). Ačkoli Google a Apple soutěží o stahování mobilních her a transakce v mobilních hrách, nesoutěží na trzích s distribucí aplikací a platebními systémy specifickými pouze pro Android.“

Dlouhá cesta k otevřenějšímu Androidu

Celý spor začal v roce 2020, kdy Epic Games záměrně implementoval do hry Fortnite kód, který obcházel platební systém Googlu (i Applu). Po následném odstranění Fortnite z obou obchodů Epic podal žaloby. Zatímco proti Applu Epic většinu bodů prohrál, v případě Googlu se situace vyvíjela jinak.

Během soudního procesu porota viděla důkazy o tajných dohodách o sdílení příjmů mezi Googlem, výrobci smartphonů a vývojáři her. Porota také viděla interní e-maily mezi vedoucími pracovníky Googlu, které naznačovaly, že se Google obával, jak by Epic mohl přesvědčit ostatní vývojáře her, aby se připojili nebo vytvořili konkurenční obchody s aplikacemi, což by vytvořilo nežádoucí konkurenci pro Google.

Jak se celá situace vyvine dál? Bude Android skutečně otevřenější platformou, nebo Google najde způsob, jak si udržet kontrolu i přes soudní rozhodnutí? A jak tato změna ovlivní bezpečnost a kvalitu aplikací dostupných pro uživatele Androidu? Na to si ještě budeme muset počkat…

Stáhnete si Epic Store přímo z Google Play?

Zdroj: The Verge