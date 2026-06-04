Kvalitní židle Endorfy Scrim BK F je o půlku levnější! Češi chválí pohodlí i použité materiály Hlavní stránka Zprávičky Endorfy Scrim BK F je látková herní židle se 4D područkami, multilock mechanikou (90–150°), bederním i krčním polštářem z paměťové pěny a nosností 120 kg S kódem ALZADNY50 ji teď koupíte za 4 200 Kč místo původních 8 399 Kč – sleva 4 199 Kč (50 %) Majitelé chválí hlavně pohodlí za tu cenu; kvalita zpracování ale odpovídá ceně a reklamovanost je vyšší než u dražších modelů Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Hledáte pohodlnou herní židli a nechcete dát majlant? Endorfy Scrim BK F teď s kódem ALZADNY50 stojí 4 200 Kč místo 8 399 Kč – tedy polovic. Za tu cenu nabízí hodně komfortu, ale je férové zmínit i to, co hlídat. CHCI ŽIDLI ZA 4 200 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete pohodlnou, dobře nastavitelnou látkovou židli na dlouhé sezení za rozumné peníze.⚠️ Zvažte, že kvalita zpracování odpovídá ceně, do maximální výšky se u některých kusů nezvedne a reklamovanost je vyšší než obvykle.💡 Za 4 200 Kč s kódem ALZADNY50 jde o poloviční cenu oproti běžným 8 399 Kč. Pohodlí a výbava za 4 200 Kč Hlavní devíza je pohodlí – majitelé ji označují za extrémně pohodlnou i na několikahodinové hraní díky širokému sedáku a polštářům z paměťové pěny pro krk a bedra. Plus je prodyšná tkanina, u které řada lidí předpokládá delší životnost než u koženky levných židlí. K tomu 4D područky, multilock s nastavením opěradla 90–150°, kovový kříž a slušná kolečka. Jeden uživatel ji při váze 95 kg označil za stabilní a srovnatelnou s dražší DxRacer. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY50 Na co si dát pozor Buďme upřímní: kvalita zpracování odpovídá ceně. Část majitelů zmiňuje drobné nedodělky (někde hůř zašito či nalakováno) a jeden uživatel popsal, že se mu po pěti měsících odlomila vnitřní konstrukce a židle začala vrzat a naklánět se – byť šlo o ojedinělý případ, reklamovanost 3,77 % je tu znatelně vyšší než u dražších značek. Opakovaně také zaznívá, že se nezvedne až do maximální výšky a že je dost těžká. Recenzí je navíc zatím jen pár, tak je berte orientačně. Pokud chcete pohodlnou židli za polovinu ceny a budete s ní zacházet ohleduplně, je to dobrá koupě. Kdo často mění polohy nebo chce maximální dlouhověkost a bezchybné zpracování, ať zváží dražší model. CHCI UŠETŘIT 4 199 KČ Sázíte u herní židle spíš na cenu a pohodlí, nebo na maximální dlouhověkost? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy židle Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025