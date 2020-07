Systém EMUI 11 pro Huawei a Honor mobily prý uvidíme do pár týdnů

Čtvrtého července oslavila firma Huawei osm let od vydání první verze nadstavby EMUI. Pomiňme vtipný fakt, že stejné datum patří oslavám Dne nezávislosti v USA, které nyní čínskou firmu blokují, a podívejme se na to zajímavé, co při akci zaznělo. Šéf softwarového vývoje společnosti Huawei Wang Chenglu na akci přiblížil několik věcí právě k této nadstavbě. Mimo jiné i to, že za historické milníky považuje vydání verzí 5.0 a 8.0. Promluvil ale i tom, jaké je přibližné datum představení nového EMUI 11.

Oficiální prezentace nadstavby pro Huawei a Honor produkty proběhne údajně ve třetím kvartálu letošního roku. A to současně s novými zástupci řady Mate. To je trochu v rozporu s dosavadními spekulacemi, že očekávané mobily série Mate 40 spatříme v říjnu. Jestli se Wang Chenglu nemýlil a datum představení EMUI 11 má korespondovat i s představením zmíněných mobilů, stane se tak nejpozději v září. Aktuálně nejvyšší verze nadstavby EMUI nese označení 10.1 a v základu ji měly například telefony P40.

Zdroj: Gizmo