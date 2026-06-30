Chytrá zásuvka s měřením spotřeby na Alze zase zlevnila! Umí běžet bez cloudu a spíná fázi Hlavní stránka Zprávičky EMOS GoSmart IP-3007F je chytrá zásuvka na protokolu Zigbee s měřením spotřeby, časovačem, dětskou pojistkou a maximální zátěží 3680 W (16 A) Na Alze ji s členstvím AlzaPlus+ koupíte za 399 Kč místo původních 499 Kč Vzácná schopnost na českém trhu: spíná fázi (levý kontakt) a běží plně lokálně přes Home Assistant — proto je oblíbená u nadšenců chytré domácnosti Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Pokud stavíte chytrou domácnost na Zigbee a Home Assistantu, tahle nenápadná zásuvka je přesně to, co hledáte. EMOS GoSmart IP-3007F teď na Alze pořídíte s členstvím AlzaPlus+ za 399 Kč a získáte jednu z mála zásuvek, které v ČR umí spínat fázi a běžet kompletně lokálně bez cloudu. Před nákupem mrkněte na dostupnost v detailu na Alze. CHCI CHYTROU ZÁSUVKU Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete lokální Zigbee zásuvku do Home Assistantu, která měří spotřebu a navíc spíná fázi.⚠️ Zvažte, že neměří slabé odběry (zhruba pod 6 W) a jako Zigbee router má slabší dosah než zásuvky IKEA.💡 Za 399 Kč je to mezi nadšenci chytré domácnosti jedna z nejlepších voleb. Proč je tahle zásuvka mezi nadšenci hit Většina levných chytrých zásuvek tlačí uživatele do svého cloudu a vlastní aplikace. EMOS GoSmart IP-3007F jde opačnou cestou — je to čistě Zigbee zařízení, které spárujete s vlastním koordinátorem (Home Assistant přes ZHA nebo Zigbee2MQTT, ale i Tesla nebo Tuya hub) a běží kompletně lokálně bez internetu. Pro komunitu chytré domácnosti je to přesně ten typ hardwaru, který chce: levný, otevřený a spolehlivý. A je tu druhý, ryze český důvod popularity — o tom hned. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Ta věc, kvůli které ji nadšenci shánějí: zásuvka spíná fázi, tedy levý (český) kontakt. To v praxi znamená, že po vypnutí je připojený spotřebič skutečně odpojený od fáze, ne jen od nuláku — bezpečnostně zásadní rozdíl, který v ČR umí jen málo zásuvek (uživatelé zmiňují prakticky jen EMOS a Immax). K tomu měří reálnou spotřebu, napětí v síti i celkovou spotřebovanou energii, takže v Home Assistantu vidíte, kolik který spotřebič žere. Zvládne zátěž až 3680 W / 16 A, takže utáhne i pračku, sušičku nebo přímotop. Z praktických funkcí jde v aplikaci nebo v HA nastavit časovač, dětský zámek (tlačítko přestane reagovat), chování po výpadku proudu i jas kontrolní LED. Posledně jmenované oceníte — dioda svítí dost výrazně, ale naštěstí ji jde ztlumit nebo úplně vypnout. Zásuvka zároveň funguje jako Zigbee router (opakovač), takže rozšiřuje dosah vaší sítě. V Z2M se hlásí jako TS011F, kdyby vám to při párování pomohlo. KOUPIT ZA 399 KČ Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Tohle je zásuvka, kterou kupují lidé, co vědí, co chtějí — a jsou spokojení. Hodnocení 4,8 z 5 od 31 zákazníků, doporučuje 94 %, reklamovanost nízká (1,21 %). Recenze jsou plné technických pochval: bezproblémová integrace s Home Assistantem přes ZHA i Z2M, spolehlivé měření spotřeby v reálném čase, funguje i s Tesla a Tuya hubem. Jeden majitel ji srovnává s levnou zásuvkou z Lidlu, která mu odešla po půl roce — tahle podle něj „šlape skvěle“. Buďme upřímní k limitům, které se v recenzích opakují. Hlavní je, že zásuvka nezměří slabé odběry — spodní hranice je zhruba 6 W, takže pračku či sušičku ohlídá, ale třeba dětskou chůvičku nebo malý spotřebič v pohotovostním režimu už nezachytí. Druhá věc: jako Zigbee router má slabší dosah než třeba zásuvky IKEA, takže na páteř sítě je lepší spolehnout na něco jiného. A poslední, ryze praktická poznámka — je to typ E (česko-francouzský), do německé zásuvky typu F ji nezasunete. CHCI UŠETŘIT 100 KČ Kdy to smysl nedává Pokud chcete zásuvku, která funguje sama o sobě bez hubu a nechcete řešit Zigbee koordinátor, sáhněte radši po Wi-Fi zásuvce — tahle bez brány (Home Assistant, Zigbee dongle apod.) nic neudělá. Stejně tak pokud potřebujete hlídat opravdu malé spotřebiče pod 6 W, tady na měření nespoléhejte. A kdo staví Zigbee síť a chce silný router pro pokrytí celého domu, ať počítá s tím, že tahle zásuvka není v opakování signálu nejlepší. Pro nadšence Home Assistantu, kteří chtějí lokální zásuvku se spínáním fáze a měřením spotřeby za pár stovek, je to ale ideální koupě. CHCI TUTO ZÁSUVKU Stavíte chytrou domácnost na lokálním Zigbee s Home Assistantem, nebo vám stačí jednoduchá Wi-Fi zásuvka s vlastní appkou? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá zásuvka slevy Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024