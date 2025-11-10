Chytrý zvonek EMOS GoSmart IP-15S šíleně zlevnil. Za 1 149 Kč nabízí solidní rozlišení a detekci osob Hlavní stránka Zprávičky EMOS GoSmart IP-15S v Black Friday akci klesá na pouhých 1 149 Kč Videozvonek nabízí obraz o rozlišení 2048 × 1536 pixelů s nočním viděním a obousměrnou komunikaci Bateriové napájení umožňuje instalaci kamkoli bez nutnosti kabeláže Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Chytrý videozvonek EMOS GoSmart IP-15S se na Alze momentálně prodává za pouhých 1 149 Kč, což představuje slevu 61 % z původní ceny 2 990 Kč. Za tuto částku dostanete kompletní bezdrátový systém s rozlišením 2048 × 1536 pixelů, detekcí pohybu a možností komunikace s návštěvníky odkudkoli přes mobilní aplikaci. Obraz ve vysokém rozlišení a noční vidění Videozvonek disponuje 2Mpx CMOS snímačem, který nahrává obraz s rozlišením 2048 × 1536 pixelů. Kamera zabírá obraz se zorným úhlem 135°, takže spolehlivě pokryje prostor před vašimi dveřmi. Pro noční sledování obsahuje infračervené přisvícení s dosahem 10 metrů. CHCI CHYTRÝ ZVONEK V AKCI Inteligentní detekce pohybu s notifikacemi Zařízení využívá funkci human detection, která rozpozná člověka od zvířete nebo projíždějícího auta. Při zaznamenání osoby před dveřmi vám systém okamžitě pošle notifikaci s fotografií do mobilní aplikace. Současně se spustí nahrávání videozáznamu, který můžete ukládat na microSD kartu nebo do cloudu. Díky obousměrné komunikaci můžete s návštěvníky mluvit přímo přes telefon. Bateriové napájení pro snadnou instalaci Venkovní jednotka obsahuje Li-Ion baterii s kapacitou 6 700 mAh, která vydrží v provozu několik měsíců bez nutnosti dobíjení. Vnitřní bezdrátový zvonek funguje na 3 běžné AA baterie. Tento způsob napájení umožňuje instalaci zvonku i tam, kde není dostupná elektrická síť. Zařízení má navíc krytí IP65, takže odolá dešti i sněhu. KOUPIT ZVONEK EMOS Propojení s chytrou domácností Videozvonek se připojuje k domácí síti přes Wi-Fi 2,4 GHz a ovládá se pomocí aplikace EMOS GoSmart dostupné pro Android i iOS. Zařízení je kompatibilní s platformami Tuya, Lidl Home a SmartLife, což umožňuje integraci s dalšími chytrými zařízeními. Podporuje také hlasové ovládání přes Amazon Alexa a Google Assistant. Plánujete si koupit chytrý videozvonek pro zabezpečení vašeho domova? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday česko Chytrá domácnost Chytrý zvonek Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024