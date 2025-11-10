TOPlist

Chytrý zvonek EMOS GoSmart IP-15S šíleně zlevnil. Za 1 149 Kč nabízí solidní rozlišení a detekci osob

  • EMOS GoSmart IP-15S v Black Friday akci klesá na pouhých 1 149 Kč
  • Videozvonek nabízí obraz o rozlišení 2048 × 1536 pixelů s nočním viděním a obousměrnou komunikaci
  • Bateriové napájení umožňuje instalaci kamkoli bez nutnosti kabeláže

10.11.2025 14:00
EMOS GoSmart Domovni bezdratovy bateriovy videozvonek IP 15S s wifi na stene venku

Chytrý videozvonek EMOS GoSmart IP-15S se na Alze momentálně prodává za pouhých 1 149 Kč, což představuje slevu 61 % z původní ceny 2 990 Kč. Za tuto částku dostanete kompletní bezdrátový systém s rozlišením 2048 × 1536 pixelů, detekcí pohybu a možností komunikace s návštěvníky odkudkoli přes mobilní aplikaci.

Obraz ve vysokém rozlišení a noční vidění

Videozvonek disponuje 2Mpx CMOS snímačem, který nahrává obraz s rozlišením 2048 × 1536 pixelů. Kamera zabírá obraz se zorným úhlem 135°, takže spolehlivě pokryje prostor před vašimi dveřmi. Pro noční sledování obsahuje infračervené přisvícení s dosahem 10 metrů.

EMOS GoSmart Domovni bezdratovy bateriovy videozvonek IP 15S render
Inteligentní detekce pohybu s notifikacemi

Zařízení využívá funkci human detection, která rozpozná člověka od zvířete nebo projíždějícího auta. Při zaznamenání osoby před dveřmi vám systém okamžitě pošle notifikaci s fotografií do mobilní aplikace. Současně se spustí nahrávání videozáznamu, který můžete ukládat na microSD kartu nebo do cloudu. Díky obousměrné komunikaci můžete s návštěvníky mluvit přímo přes telefon.

Bateriové napájení pro snadnou instalaci

Venkovní jednotka obsahuje Li-Ion baterii s kapacitou 6 700 mAh, která vydrží v provozu několik měsíců bez nutnosti dobíjení. Vnitřní bezdrátový zvonek funguje na 3 běžné AA baterie. Tento způsob napájení umožňuje instalaci zvonku i tam, kde není dostupná elektrická síť. Zařízení má navíc krytí IP65, takže odolá dešti i sněhu.

Propojení s chytrou domácností

Videozvonek se připojuje k domácí síti přes Wi-Fi 2,4 GHz a ovládá se pomocí aplikace EMOS GoSmart dostupné pro Android i iOS. Zařízení je kompatibilní s platformami Tuya, Lidl Home a SmartLife, což umožňuje integraci s dalšími chytrými zařízeními. Podporuje také hlasové ovládání přes Amazon Alexa a Google Assistant.

Plánujete si koupit chytrý videozvonek pro zabezpečení vašeho domova?

