Okolo Elona Muska se v posledních letech točí spousta dramat, některé jsou úsměvné a některé zase naopak k pláči. Nedávno se na jeho profilu objevily příspěvky, ve kterých souhlasil s antisemitskými konspiračními teoriemi. Kvůli nedávným incidentům a opakovaném porušování základních podmínek, se mnoho inzerentů rozhodlo pozastavit své aktuální spolupráce.

Letošní rok přinesl pro platformu X (dříve Twitter) spoustu změn. Například značný pokles celkových příjmů z reklam, propad až o 54% a 60% z reklamy jen v USA, což Elon Musk sám potvrdil. Podobné výsledky měla firma naposledy v roce 2015. Podle New York Times opustilo platformu více než 200 inzerentů a mezi nimi byli například giganti jako Amazon, Airbnb, Coca-Cola nebo Microsoft. Odhaduje se, že díky těmto událostem poklesnou příjmy společnosti až o 75 milionů dolarů do konce roku.

CEO of the Anti-Defamation League insinutates Elon Musk's feud with the organization is motivated by antisemitism.

"We're just a small nonprofit. Blaming the Jews, if you will, that's classic scapegoating. It's not what happened here." pic.twitter.com/0CVwfVfjcV

