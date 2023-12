Elon Musk je kontroverzní vizionář a majitel X

Objevil se na akci Deal Book, konferenci The New York Times

V jeden moment poslal inzerenty do temných končin

Elon Musk se občas objeví na různých akcích, tentokrát navštívil konferenci pořádanou deníkem The New York Times – DealBook. Rozhovor se ale rychle obrátil k vážnějšímu tématu ohledně jeho nedávných antisemitských příspěvků na X (dříve Twitter) a otázce, jestli dokáže společnost přežít hromadný odchod inzerentů. Musk prezentoval poměrně zvláštní smíšený postoj. Na jednu stranu vyjádřil omluvu a přiznal některé chyby, zatímco na druhou stranu působil velmi arogantně a opět akorát svými slovy odrazoval inzerenty. A to velmi brutálním způsobem.

Odcházející inzerenti Elona zřejmě znepokojují, poslal je do temných míst

Elon Musk je jednou z těch nejzvláštnějších postav v září reflektorů a tuto svou pověst potvrdil i v tomto rozhovoru. V jedné části rozhovoru byl dotázán, jaký má názor na odcházející inzerenty, na to reagoval poměrně přímočaře a bez okolků. S hrdostí řekl ,,Go Fuck Yourself, don’t advertise“ a ještě to dvakrát zopakoval. Z jeho gestikulace jste chvilkami mohli cítit, že působí velmi sebevědomě, jako by si ani nebyl plně vědom váhy svých slov. Na konci svého neuváženého proslovu také zmínil ředitele společnosti Disney Boba Igera.

Následně potvrdil, že bojkot inzerentů doslova zabije společnost a viníkem bude celý seznam firem, které ke k této iniciativě připojily. Naprosto bez jakékoliv reflexe tvrdil, že Země bude vědět, kdo za pádem X stál. Snažil se také obhájit své antisemitských příspěvky, jednalo se prý o jediný příspěvek, přičemž se tomu tématu náležitě posmíval.

Speaking at the 2023 DealBook Summit in New York on Wednesday, Elon Musk, the owner of social media site X (formerly Twitter), scoffed at advertisers boycotting the platform. https://t.co/u0oVfba34b pic.twitter.com/V3r1iYo2h5 — CNBC (@CNBC) November 29, 2023

Celý rozhovor naleznete zde:

Elon Musk on Advertisers, Trust and the “Wild Storm” in His Mind | DealBook Summit 2023

Myslíte, že si Elon Musk uvědomuje následky svých slov?

