Český paradox: Elektronický podpis používá většina z nás, ale nevěříme mu

Podpis je podpis. Jakmile vezmeme do ruky propisku a dáme na nějaký dokument svou parafu, je to nezpochybnitelné. Elektronický podpis proti tomu působí skoro až směšně. Tedy pro polovinu Čechů. Ačkoliv jsou elektronické podpisy zákonem uznávané a mnoho institucí je naplno využívá, Češi k nim přílišnou důvěru nechovají.

Nedávný průzkum agentury STEM/MARK ukázal, že v důvěryhodnost, spolehlivost a bezpečnost elektronických podpisů věří pouze polovina respondentů. A to i když tento způsob podpisu úřední listiny už využily přes tři čtvrtiny oslovených.

Platí přitom, že největší důvěru v online podepisování chovají mladí a vzdělanější lidé. Čím jsou naopak starší nebo mají nižší vzdělání, tím podezřelejší to pro ně je.

Digitální gramotnost jako základ

To vše souvisí s digitální gramotností lidí. Neustále stoupá počet majitelů chytrých telefonů a podle statistik je vlastní už přes čtyři pětiny Čechů. Ke 31. prosinci 2023 bylo v Česku 4,1 milionu aktivních přípojek k internetu a ve stejné době využívalo 940 tisíc domácností Wi-Fi připojení. Což ale ještě neznamená, že jsou Češi dostatečně digitálně gramotní.

Ukazuje se to například na tom, jak často lidé i přes neustálá varování úřadů či policie naletí podvodníkům na telefonu či hackerům. A i důvěra v elektronické podpisy je neodmyslitelně spjata právě s porozuměním technologiím.

Z výzkumu plyne, že mladší lidé (do 44 let) se s touto formou podpisů setkávají již zcela běžně. Zato 60 % dotazovaných nad 60 let věku raději podepisuje dokumenty ručně. Je pro ně totiž velmi důležité ověřit si identitu napřímo a nedůvěřují online nástrojům.

I proto je podle expertů důležité informovat o výhodách digitálních podpisů a o jejich bezpečnosti. Mohlo by se totiž stát, že do budoucna zcela nahradí klasickou formu podepisování dokumentů – nebo si to aspoň myslí 40 % dotázaných.

Důvěřujete elektronickým podpisům a využíváte je?

Zdroj: ČSÚ, Podpisovna