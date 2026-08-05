Konec mizerného zvuku od počítače. Edifier M60 s LDAC teď stojí 2 690 Kč Hlavní stránka Zprávičky Edifier M60 jsou kompaktní stolní reproduktory s výkonem 66 W, Hi-Res certifikací a podporou LDAC Zlevnily z 3 399 na 2 690 Kč Nabízejí zvuk, který působí mnohem větší, než reproduktory vypadají Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.8.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Většina lidí u počítače poslouchá zvuk z monitoru nebo z levných plastových repráčků – a pak jednou uslyší rozdíl a nechtějí zpátky. Edifier M60 teď koupíte za 2 690 Kč místo 3 399 Kč a podle zahraničních recenzentů jde o jeden z nejlepších nákupů, jaký v téhle kategorii můžete udělat. Server Hi-Fi Ratings napsal, že reproduktory zpochybňují smysl drahých hi-fi sestav. 👍 Berte, pokud chcete pořádný zvuk na stůl a nemáte na něm místo na velké bedny.🤔 Váhejte, pokud je plánujete rozestavit po obýváku – kabel mezi reproduktory je krátký a nedovolí velký rozestup.💰 Cenovka: 2 690 Kč za pár aktivních reproduktorů s LDAC a Hi-Res certifikací. CHCI REPRODUKTORY ZA 2 690 KČ Deset centimetrů široké, a přesto hrají Rozměry 10 × 16,8 × 14,7 cm znamenají, že se M60 vejdou i na přeplněný stůl. Uvnitř sedí 1″ hedvábný výškový měnič a 3″ hliníkový basový, dohromady 66 W, a zvuk zpracovává čipová sada s Class-D zesilovačem a DSP pro digitální výhybku. Připojíte je přes USB-C, jack nebo Bluetooth 5.3 s kodekem LDAC, který zvládne bezztrátový přenos až 24 bitů / 96 kHz z Androidu. V balení jsou i kovové stojánky, které reproduktory naklopí o 15 stupňů k uším – detail, který recenzenti zvlášť oceňují, protože právě naklopení dělá u stolního poslechu velký rozdíl. Ovládají se dotykovým panelem nahoře a v aplikaci Edifier ConneX si naladíte šestipásmový ekvalizér nebo sáhnete po přednastavených režimech pro hudbu, film a hry. Tři výtky, které se v recenzích opakují První a nejpraktičtější: krátký propojovací kabel mezi aktivním a pasivním reproduktorem. Druhá výtka míří na chybějící dálkový ovladač, hlasitost tedy řešíte dotykem nebo v telefonu. Třetí je fyzika: bas začíná zhruba kolem 80 až 90 Hz, takže úplně nejhlubší tóny tu nenajdete – kdo poslouchá elektroniku nebo hip-hop a chce cítit basy v hrudi, měl by uvažovat o subwooferu nebo větších bednách. Nic z toho ale nemění celkové vyznění, které je napříč recenzemi mimořádně jednotné. Pro každého, kdo tráví den u počítače a poslouchá u toho hudbu, je to za 2 690 Kč nejvýraznější zlepšení zvuku za nejmíň peněz. VYUŽÍT SLEVU NA EDIFIER M60 Posloucháte u počítače přes sluchátka, nebo máte na stole reproduktory? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza reproduktory slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025