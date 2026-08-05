Konec mizerného zvuku od počítače. Edifier M60 s LDAC teď stojí 2 690 Kč

  • Edifier M60 jsou kompaktní stolní reproduktory s výkonem 66 W, Hi-Res certifikací a podporou LDAC
  • Zlevnily z 3 399 na 2 690 Kč
  • Nabízejí zvuk, který působí mnohem větší, než reproduktory vypadají

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
5.8.2026 18:00
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edifier m60 reproduktory webp
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Většina lidí u počítače poslouchá zvuk z monitoru nebo z levných plastových repráčků – a pak jednou uslyší rozdíl a nechtějí zpátky. Edifier M60 teď koupíte za 2 690 Kč místo 3 399 Kč a podle zahraničních recenzentů jde o jeden z nejlepších nákupů, jaký v téhle kategorii můžete udělat. Server Hi-Fi Ratings napsal, že reproduktory zpochybňují smysl drahých hi-fi sestav.

👍 Berte, pokud chcete pořádný zvuk na stůl a nemáte na něm místo na velké bedny.
🤔 Váhejte, pokud je plánujete rozestavit po obýváku – kabel mezi reproduktory je krátký a nedovolí velký rozestup.
💰 Cenovka: 2 690 Kč za pár aktivních reproduktorů s LDAC a Hi-Res certifikací.

CHCI REPRODUKTORY ZA 2 690 KČ

Deset centimetrů široké, a přesto hrají

Rozměry 10 × 16,8 × 14,7 cm znamenají, že se M60 vejdou i na přeplněný stůl. Uvnitř sedí 1″ hedvábný výškový měnič a 3″ hliníkový basový, dohromady 66 W, a zvuk zpracovává čipová sada s Class-D zesilovačem a DSP pro digitální výhybku.

Připojíte je přes USB-C, jack nebo Bluetooth 5.3 s kodekem LDAC, který zvládne bezztrátový přenos až 24 bitů / 96 kHz z Androidu. V balení jsou i kovové stojánky, které reproduktory naklopí o 15 stupňů k uším – detail, který recenzenti zvlášť oceňují, protože právě naklopení dělá u stolního poslechu velký rozdíl. Ovládají se dotykovým panelem nahoře a v aplikaci Edifier ConneX si naladíte šestipásmový ekvalizér nebo sáhnete po přednastavených režimech pro hudbu, film a hry.

Tři výtky, které se v recenzích opakují

První a nejpraktičtější: krátký propojovací kabel mezi aktivním a pasivním reproduktorem. Druhá výtka míří na chybějící dálkový ovladač, hlasitost tedy řešíte dotykem nebo v telefonu. Třetí je fyzika: bas začíná zhruba kolem 80 až 90 Hz, takže úplně nejhlubší tóny tu nenajdete – kdo poslouchá elektroniku nebo hip-hop a chce cítit basy v hrudi, měl by uvažovat o subwooferu nebo větších bednách.

Nic z toho ale nemění celkové vyznění, které je napříč recenzemi mimořádně jednotné. Pro každého, kdo tráví den u počítače a poslouchá u toho hudbu, je to za 2 690 Kč nejvýraznější zlepšení zvuku za nejmíň peněz.

VYUŽÍT SLEVU NA EDIFIER M60

Posloucháte u počítače přes sluchátka, nebo máte na stole reproduktory?

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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