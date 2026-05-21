Lidl nabízí robotickou sekačku Ecovacs za nejlepší cenu v Česku. Levnější nikdy nebyla Hlavní stránka Zprávičky Ecovacs GOAT O800 RTK je robotická sekačka bez obvodového drátu s RTK navigací, 3D LiDARem a AI kamerou pro plochy do 800 m² Lidl má aktuálně nejnižší cenu v Česku – 16 899 Kč, podle Heureky levnější nikdy nebyla Ke koupi je 3letá prodloužená záruka, sečení bez kabelů a kompletní mobilní aplikace ECOVACS HOME Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Robotické sekačky bez obvodového drátu byly ještě před lety prémiovou záležitostí. Model Ecovacs GOAT O800 RTK se ale nyní v Lidlu prodává jen za 16 899 Kč, což je podle Heureky historicky nejnižší cena. Při uvedení na český trh loni totiž tato sekačka přesahovala 25 000 Kč, takže od té doby spadla o více než osm tisíc. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte zahradu do 800 m² a chcete sekačku, kterou nemusíte instalovat s lopatou a kotoučem do trávníku.⚠️ Zvažte, pokud máte plochy nad 1 000 m² nebo silně stíněný pozemek – RTK navigace má své limity, byť tady doplněná o LiDAR.💡 Za 16 899 Kč dostáváte technologii, která loni stála o 8 tisíc víc, k tomu 3letou záruku. Proč je tahle sekačka zajímavá GOAT O800 RTK patří mezi sekačky bez nutnosti instalace obvodového drátu, což je největší změna oproti klasické generaci robotů. Místo zarytí kabelu do trávníku stačí postavit RTK referenční stanici, spustit aplikaci a nechat sekačku samostatně zmapovat pozemek pomocí SmartEdge. Pro střední zahradu se to pohybuje v jednotkách hodin, ne dnech jako u kabelových modelů. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Sekačka je určená pro trávníky do 800 m² a zvládá svahy se sklonem až 45 % (24°). Žací kotouč má záběr 22 cm a třem nožům běží motor až 2 250 otáček za minutu. Výšku sečení nastavíte ručně otočným přepínačem v rozsahu 3 až 8 cm v 11 stupních. V praxi je to dostatečná flexibilita pro běžnou trávu, jen je dobré počítat s tím, že nastavení neproběhne přes aplikaci, ale přímo na sekačce. O navigaci se stará kombinace multifrekvenční RTK, 3D ToF LiDARu a AI panoramatické kamery se 150° záběrem. Výrobce uvádí přesnost polohování až 2 cm a podporu příjmu signálu z až 45 satelitů současně s 80% navýšením signálových pásem oproti dvoufrekvenční RTK. LiDAR slouží jako záloha v situacích, kdy satelitní signál stíní stromy, vysoké zdi nebo silně zatažená obloha. Inteligentní vyhýbání řeší technologie AIVI 3D, která rozpozná domácí mazlíčky, hadici, židle nebo dětské hračky. Praktická stránka: baterie, údržba a bezpečnost Pohon zajišťuje 4Ah Li-Ion akumulátor na 21V platformě. Na jedno nabití zvládne sekačka pracovat 65 minut a posekat zhruba 195 m². Doba nabíjení je 100 minut, takže celý cyklus „posekej → nabij → pokračuj“ trvá u větší zahrady několik hodin. Pro 800m² plochu počítejte s tím, že sekačka udělá čtyři až pět nabíjecích cyklů za den – proto je rozumné plánovat sečení v aplikaci ECOVACS HOME třeba ráno a do podvečera. Konstrukce má krytí IPX6 (sekačka), takže ji můžete bez obav nechávat venku za deště nebo umýt zahradní hadicí. Stanice má ale jen IPX4, na což je dobré myslet při výběru místa pro instalaci. Dešťový senzor automaticky pošle sekačku domů, jakmile začne pršet, a v aplikaci si nastavíte zpoždění před návratem do práce. Sekačka pracuje výhradně mezi 7:00 a 19:00 – jde o ochranu nočních živočichů, kterou ale můžete v aplikaci vypnout. Bezpečnost řeší PIN kód a alarm při zvednutí nebo přemístění mimo namapovanou oblast. Při zvednutí se žací kotouč automaticky zastaví. Bonus pro zahrádkáře: Smart Garden Keeper přes kameru sekačky zvládne pohled na zahradu na dálku v reálném čase a rozpozná lidi vcházející na pozemek. Společnost má pro tuto funkci certifikát ochrany údajů TÜV Rheinland. Co je v balení a na co si dát pozor V balení dostanete samotnou sekačku, nabíjecí stanici s 5m kabelem, napájecí adaptér, RTK referenční stanici s 10m kabelem, montážní sadu RTK stanice (kolíky, tyče, stahovací pásky) a 9 náhradních nožů. Instalace RTK stanice je klíčový krok a vyžaduje umístění s co nejlepším výhledem na oblohu – pod hustými stromy nebo u vysokých zdí může docházet k občasným ztrátám satelitního signálu, byť to LiDAR kompenzuje. Pozor také na statistiku z hlavního prodejce: Alza u tohoto modelu uvádí 8,52 % reklamovanost, což je pro tuto kategorii vyšší číslo. Jde o relativně novou technologii a první generace mívají vrtochy, takže 3letá prodloužená záruka tu dává smysl – nejde o marketingový bonus, ale o reálnou pojistku. Kdy to smysl nedává Pokud máte zahradu nad 1 000 m², GOAT O800 RTK už nebude stíhat – pro větší plochy nabízí Ecovacs větší modely A1600 nebo A3000 s duálním LiDARem a hodinovým výkonem 400 m²/h. Stejně tak nedává smysl pro velmi stíněné a členité pozemky obklopené vysokou zástavbou, kde RTK signál může mít problém, byť jej LiDAR kompenzuje. Pokud chcete absolutní jistotu navigace, sáhněte raději po modelu s duálním LiDARem bez RTK. A pokud potřebujete opravdu důkladné sečení okrajů s milimetrovou přesností, dražší modely Ecovacs řady PRO mají automatický strunový vyžínač, který tato sekačka nemá. GOAT O800 RTK řeší okraje technologií TruEdge přes 3D LiDAR a kameru, což je v praxi výrazně lepší než klasické robotické sekačky, ale ne perfektní. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 16 899 Kč v Lidlu – tedy podle Heureky historicky nejnižší cenu – je GOAT O800 RTK jednou z nejdostupnějších robotických sekaček bez obvodového drátu na českém trhu. Sleva oproti loňské ceně přesahující 25 000 Kč je výrazná a kombinace RTK navigace, 3D LiDARu, AI vyhýbání se překážkám a 3leté záruky patří v této cenovce mezi nejsilnější výbavy. Pokud máte zahradu do 800 m² a baví vás představa, že o trávník se postará automat ovládaný z telefonu, dnešní cena 16 899 Kč je velmi rozumný vstup do téhle kategorie. 