Ecovacs X11 OmniCyclone si během mytí mopu sám dobíjí baterii. Jeho bezsáčková stanice navíc šetří peníze Hlavní stránka Zprávičky Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone dokáže nabíjet baterii během mytí mopu na základně Robotický vysavač nabízí sací výkon 19 500 Pa a bezsáčkový systém vyprazdňování V USA se prodává za 1 299 dolarů, informace o dostupnosti v Česku zatím nemáme Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.9.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Společnost Ecovacs představila nový robotický vysavač Deebot X11 OmniCyclone, který přináší několik zajímavých technologických řešení. Nejvýraznější novinkou je technologie PowerBoost, díky které se robot dokáže částečně nabíjet během každého návratu na základnu pro vyčištění mopu. Za pouhé 3 minuty obnoví 6 % kapacity baterie, což mu umožňuje pokračovat v úklidu bez přerušení i ve velkých domácnostech s plochou až 1 000 m². Bezsáčkové vyprazdňování šetří peníze i životní prostředí X11 OmniCyclone jako první model značky používá bezsáčkovou stanici OmniCyclone s cyklónovou technologií. Uživatelé tak nemusí kupovat jednorázové pytlíky – výrobce uvádí úsporu až 100 dolarů ročně (zhruba 2 100 Kč) na náhradních sáčcích. Za pět let provozu by šlo o úsporu přibližně 25 pytlíků, což ocení nejen peněženka, ale i životní prostředí. Stanice využívá 100W vysokovýkonný ventilátor pro odsávání nečistot a udržuje konstantní sací výkon díky vícestupňové filtraci. Součástí je také systém mytí mopu horkou vodou o teplotě 75 °C, která se udržuje v plovoucí nádržce a účinně rozpouští i zaschlé nečistoty. Výkonné čištění s sacím výkonem 19 500 Pa Robot disponuje sacím výkonem 19 500 Pa díky technologii BLAST s průtokem vzduchu 18 l/s. Výrobce uvádí 140% zlepšení při odstraňování jemného prachu a 262% lepší výsledky při sbírání vlasů ve srovnání s předchozími modely. Velké nečistoty dokáže odstranit se 100% účinností. Mopovací systém OZMO ROLLER 2.0 využívá nylonový váleček s vysokou hustotou vláken, který se otáčí rychlostí 200 otáček za minutu. Technologie TruEdge 3.0 umožňuje mopu dosáhnout až 15 mm daleko do rohů a k okrajům stěn díky vzduchovému polštáři s proměnlivým tlakem. Inteligentní funkce pro různé povrchy X11 OmniCyclone obsahuje systém trojitého zvedání – automaticky zvedá mop při přejezdu na koberce, zvedá boční kartáče při detekci velkých nečistot a upravuje výšku hlavního kartáče podle typu podlahy. Technologie ZeroTangle 3.0 s kartáčem ve tvaru zlaté spirály a strukturou Triple-V aktivně odpuzuje vlasy a zabraňuje jejich namotávání. Robot dokáže překonat prahy vysoké až 24 mm díky systému TruePass s mechanicky aktivovanými pákovými koly. AI detekce skvrn rozpoznává typ a závažnost znečištění – u lehkých skvrn provede rychlé přemytí, u odolnějších aktivuje režim hlubokého čištění se dvěma křížovými průjezdy a použitím čisticího roztoku. Robot je vybaven baterií s kapacitou 6 400 mAh a využívá navigaci AIVI 3D 3.0 s Vision-Language modelem pro přesné mapování překážek. Cena a dostupnost Ecovacs X11 OmniCyclone se v USA nyní prodává za 1 299 dolarů (přibližně 27 000 Kč), po zaváděcí akci se cena vrátí na doporučených 1 499 dolarů (asi 31 200 Kč). Informace o dostupnosti na českém trhu zatím nemáme, výrobce prozatím potvrdil pouze prodej v Severní Americe. Která funkce nového vysavače Ecovacs vás zaujala nejvíc? Zdroje: Ecovacs, The Verge O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost robotický vysavač Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024