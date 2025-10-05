Špičkový záložní zdroj EcoFlow DELTA MAX po roce zlevnil na minimum! Nabízí kapacitu 2 016 Wh Hlavní stránka Zprávičky EcoFlow DELTA MAX je nyní dostupný za 24 990 Kč, což představuje slevu 7 500 Kč oproti běžné ceně. Bateriová stanice nabízí kapacitu 2016 Wh, která je rozšiřitelná až na 6048 Wh pomocí přídavných baterií. Zařízení dokáže napájet spotřebiče s příkonem až 2400 W, s funkcí X-Boost až 3400 W. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.10.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Přenosná bateriová stanice EcoFlow DELTA MAX je aktuálně dostupná za 24 990 Kč, což je nejnižší cena od loňského června. Nabízí kapacitu 2016 Wh, výkon 2400 W a možnost rozšíření až na 6 kWh. Jde o ideální řešení pro zajištění energie při výpadcích elektřiny i na cestách. Rekordně nízká cena pro spolehlivý záložní zdroj Co EcoFlow DELTA MAX nabízí? Pro koho je DELTA MAX ideální volbou? Praktická výbava a konektivita Praktické příklady využití Závěr: Investice, která se vyplatí Rekordně nízká cena pro spolehlivý záložní zdroj Pokud hledáte záložní zdroj energie pro vaši domácnost nebo chcete mít dostatek elektřiny na cestách, teď je ideální doba na pořízení EcoFlow DELTA MAX. Cena 24 990 Kč představuje historické minimum – naposledy byl tento model takto levný v červnu loňského roku. V porovnání s běžnou cenou 32 490 Kč tak ušetříte 7 500 Kč. Pro zajímavost: Při uvedení v roce 2021 stál bezmála 60 tisíc korun, takže postupem let jeho cena rapidně klesla. CHCI ECOFLOW DELTA MAX Co EcoFlow DELTA MAX nabízí? DELTA MAX disponuje kapacitou 2016 Wh, kterou můžete v případě potřeby rozšířit až na 6048 Wh pomocí přídavných baterií. Díky invertoru s výkonem 2400 W zvládne napájet většinu domácích spotřebičů včetně ledničky, mikrovlnné trouby nebo elektrického nářadí. S funkcí X-Boost dokáže krátkodobě napájet i zařízení s příkonem až 3400 W. Velkou výhodou je rychlé nabíjení – díky technologii X-Stream se DELTA MAX podle výrobce dobije z 0 % na 80 % za pouhých 65 minut. Podporuje také duální nabíjení, kdy můžete kombinovat různé zdroje energie (například síť a solární panely) pro ještě rychlejší dobití. Pro koho je DELTA MAX ideální volbou? EcoFlow DELTA MAX ocení především: Majitelé domů a chalup, kteří potřebují zajistit napájení základních spotřebičů při výpadku elektřiny Cestovatelé a dobrodruzi, kteří potřebují spolehlivý zdroj energie na svých výpravách Řemeslníci a kutilové, kteří pracují v terénu bez přístupu k elektrické síti Uživatelé solární energie, kteří chtějí ukládat přebytečnou energii ze solárních panelů Praktická výbava a konektivita Stanice je vybavena velkým přehledným displejem, který zobrazuje aktuální stav nabití, spotřebu energie a další důležité informace. Nabízí široké možnosti připojení zařízení: 4× AC výstup (klasická zásuvka) s výkonem 2400 W 2× USB-A port 2× USB-A s rychlým nabíjením 2× USB-C port 2× DC5521 výstup 1× autozásuvka (13,6 V) Prostřednictvím mobilní aplikace EcoFlow můžete na dálku sledovat stav zařízení a nastavovat různé parametry podle vašich potřeb. Praktické příklady využití S kapacitou 2016 Wh dokáže EcoFlow DELTA MAX napájet/nabít: Televizi (110 W) přibližně 15 hodin Notebook (60 Wh) až 32x Ledničku (150 W) po dobu přibližně 13 hodin Závěr: Investice, která se vyplatí Za cenu 24 990 Kč nabízí EcoFlow DELTA MAX mimořádnou hodnotu. Díky kombinaci vysoké kapacity, výkonu a rychlého nabíjení poskytuje spolehlivé řešení pro napájení široké škály zařízení kdekoliv a kdykoliv. Ať už potřebujete záložní zdroj pro případ výpadku proudu, nebo přenosnou elektrárnu na cesty, DELTA MAX představuje v současné době jednu z nejlepších voleb na trhu. KOUPIT ZDROJ ECOFLOW Pokud o pořízení podobného zařízení uvažujete, nyní je ideální čas na nákup – cena je na historickém minimu a není jisté, že bude v dohledné době nižší. Pořídili byste si záložní zdroj energie v akci? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024