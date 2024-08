Prozkoumali jsme nabídku e-shopu Lidl

Kdo by neznal německou značku Lidl?! Kromě toho, že jde o z hlediska tržeb největší obchodní řetězec na našem trhu, provozuje tato firma také e-shop. Prošli jsme nabídku tohoto elektronického obchodu, abychom pro vás našli to nejlevnější příslušenství k mobilům.

V e-shopu Lidl jsme hledali nejlevnější příslušenství k mobilům

Aby byla nabídka co nejpestřejší, vybírali jsme vždy jen jeden (ten nejlevnější) produkt z každé kategorie, tj. jedno pouzdro, jeden držák, jednu bezdrátovou nabíječku atd. Nuže, pojďme se podívat na deset produktů, které nás nejvíce zaujaly. Pro jistotu podotýkáme, že některé ceny jsou akční a mohou se v průběhu času měnit.

Běžecký opasek

Běháte či chodíte se svým telefonem? V některých případech je to doslova nezbytné – například pokud máte chytrý náramek bez GPS a potřebujete zaznamenat trasu a změřit její délku. Pro takové účely určitě není příliš vhodná kabelka nebo batoh.

Běžecký opasek z Lidlu

Běžecký opasek z Lidlu má nastavitelný břišní popruh, je příjemně lehký a nabízí dvě přihrádky – do jedné můžete uložit telefon a do druhé třeba klíče. Pokud máte klasická sluchátka, která se k telefonu připojují drátem, pak určitě oceníte otvor pro kabel.

Držák na telefon

Druhý produkt v našem výběru určitě zaujme řidiče motorových vozidel. Jedná se o TRONIC Držák na telefon USB TKHU 2 A2, který lze přimontovat do výdechu ventilace/klimatizace. Je vhodný pro chytré telefony se šířkou mezi 5 a 9 centimetry.

Nejlevnější příslušenství k mobilům – držák do auta

Součástí balení je také adaptér do zásuvky zapalovače s výstupem USB-C a USB-A a celkovým výstupním výkonem až 15 wattů a asi metr dlouhý kabel. Jedná se sice jen o základní mechanický držák, který ale dobře zvládne to, co se od něj očekává – držet telefon na svém místě.

Pouzdro na ruku na smartphone

Při sportovních aktivitách s mobilem může být vhodné mít průběžný přehled o dosavadním sportovním výkonu. Pokud nechcete neustále vytahovat mobil z kapsy, pak je ideálním řešením praktické pouzdro, které si připevníte na paži. Telefon má z tohoto místa skvělý výhled na satelity, takže může přesně zaznamenávat absolvovanou trasu.

Pouzdro na ruku

CRIVIT Pouzdro na ruku na smartphone má na vnější straně transparentní okénko, přes které můžete odečítat naměřené hodnoty, ale lze přes něj také telefon ovládat. Do pouzdra se vejdou telefony s rozměry do 16 × 8 centimetrů a v praxi určitě oceníte jednoduché zapínání.

Duální bezdrátová nabíječka

Bezdrátové nabíjení je velmi pohodlné a návykové – když ho zkusíte, už nikdy nebudete chtít šermovat s konektorem napájecího kabelu. Lidl nabízí nabíječku, která zvládne doplňovat energii dvěma zařízením najednou, a navíc podporuje technologii Qi. I v tomto případě se jedná o nejlevnější příslušenství k mobilům.

Duální bezdrátová nabíječka

TRONIC® Nabíječka Qi® Dual má na svém těle praktické kontrolky pro indikaci připojení a případných chyb. Nabíječka nabízí maximální výstupní výkon 20 wattů (2× 10 W) a součástí balení je napájecí kabel s koncovkami USB-A a USB-C. Nabíjecí adaptér však budete muset mít vlastní, nebo ho koupit samostatně.

Duální nabíjecí adaptér

Když už byla v předchozí kapitole řeč o nabíjecím adaptéru, ani ten nemusí být drahý. V e-shopu Lidl nabízejí adaptér se dvěma porty USB-A, což logicky znamená, že z něj lze nabíjet dvě zařízení současně. Volit lze mezi černým, nebo bílým barevným provedením.

Duální nabíjecí adaptér

TRONIC® Duální nabíječka USB-A , 30 W má pochopitelně evropskou zástrčku, měří přibližně 9,2 × 3,5 × 5 centimetrů a váží asi 70 gramů. Připojená zařízení dokáže nabíjet výkonem až 15 wattů (5 V a 3 A) na obou portech současně.

Powerbanka

Kapacity baterií dnešních telefonů stačí zpravidla na jeden až dva dny běžného používání. Pokud ale telefon využíváte aktivně – například k navigaci či měření sportovních aktivit – může se jeho akumulátor vybít doslova za pár hodin. V takovém případě se může hodit energie sbalená na cesty – tedy powerbanka.

Powerbanka

Mezi nejlevnější příslušenství k mobilům patří powerbanka TRONIC® Powerbanka 10 000 mAh, USB-C PD, USB-A Quick Charge™ 3.0, která pomocí jednoho portu USB-C a jednoho USB-A zvládne nabíjet dvě zařízení současně. Nabízí maximální výstupní výkon až 15 wattů, podporuje technologii Qualcomm Quick Charge 3.0 a má solidní kapacitu 10 000 mAh. Také v tomto případě můžete volit mezi bílou, nebo černou barvou.

Zásuvkový adaptér

Víte, jak můžete z jedné elektrické zásuvky vytěžit co nejvíc? Třeba pořízením zásuvkového adaptéru. Ve své podstatě se jedná o nabíjecí adaptér, který kromě portů USB-C a USB-A nabízí také průchozí zásuvku. V praxi to znamená, že k jedné elektrické zásuvce budete moci připojit najednou až tři zařízení.

Nejlevnější příslušenství k mobilům – zásuvkový adaptér

TRONIC® Zásuvkový USB adaptér, USB-C PD 20 W má rozměry 6 × 6,15 × 8,5 centimetrů a váží 110 gramů. Na portu USB-A poskytuje maximální výkon až 18 wattů, na portu USB-C dokonce 20 wattů. Výrobce však upozorňuje, že při společném nabíjení z obou portů je maximální výkon 15 wattů.

Místo šesti kabelů jeden

Pokud, podobně jako my v redakci, používáte širokou škálu elektronických gadgetů s různými nabíjecími konektory, pak se vám určitě také stává, že hledáte nabíjecí kabel s tou správnou koncovkou. Když si pořídíte tento produkt, tak už nebudete muset nikdy hledat.

VONMÄHLEN Nabíjecí a datový kabel 6 v 1

VONMÄHLEN Nabíjecí a datový kabel 6 v 1 totiž nabízí tyto možnosti: USB-C na USB-C, USB-C na Lightning, USB-C na microUSB, USB-A na USB-C, USB-A na Lightning a USB-A na microUSB. Opět je na výběr mezi černou, nebo bílou variantou a součástí balení je také praktické pouzdro. Spirálovitý kabel lze natáhnout až na 75 centimetrů a nabízí přenosové rychlosti až 480 Mb/s.

Hlasité handsfree

Našim čtenářům jistě nemusíme zdůrazňovat skutečnost, že při řízení motorového vozidla je zakázáno držet v ruce mobilní telefon. Optimálním řešením je handsfree řešené přes infotainment vozidla, ale pokud máte starší auto, pak se budete muset spolehnout na samostatné řešení.

Hlasité handsfree

SILVERCREST Handsfree do auta SBTF 10 G1 nabízí možnost připojení až dvou telefonů současně přes relativně moderní standard Bluetooth 5.3. Zařízení lze snadno připojit ke sluneční cloně, napájení je řešeno přes adaptér do zapalovače, který je součástí balení. Příjemnou vychytávkou je automatické zapnutí při otřesech – například při zavření dveří auta.

Stolní nabíječka

Na závěr tu máme praktickou nabíječku, ke které lze připojit najednou až pět zařízení. To se může hodit například cestovatelům, neboť na hotelích bývá často nedostatek elektrických zásuvek. Adaptér je relativně malý – měří 8,8 × 6,2 × 2,9 centimetrů a váží 143 gramů, takže se snadno vejde do příručního zavazadla.

Nejlevnější příslušenství k mobilům – stolní nabíječka

Součástí balení TRONIC® USB nabíječka 30W, Tronic: TULEU 30 A1 & TULGB 30 A1, SwitchOn: SOUL 30 A1 je 120 centimetrů dlouhý kabel a praktický stojánek. K dispozici budete mít pět portů USB-A, přičemž jeden z nich podporuje technologii rychlého nabíjení Qualcomm Quick Charge 3.0. Celkový výstupní výkon může dosahovat až 30 wattů.

Jak můžete vidět, nejlevnější příslušenství k mobilům z e-shopu Lidl není drahé – ceny se pohybují v řádech nízkých stokorun. Přesto se ve většině případů jedná o kvalitní produkty, které fungují ke spokojenosti zákazníků.

