Špičkový robotický vysavač Dyson zlevnil o tisíce. Zaujme HD kamerou a skvěle vybavenou stanicí Hlavní stránka Zprávičky Dyson Spot+Scrub Ai je prémiový robotický vysavač s mopem a HD kamerou Nyní stojí 25 990 Kč místo 30 999 Kč (úspora 5 009 Kč, tedy −16 %) Alza jej nikdy neprodávala levněji, jde o první akci na straně výrobce Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Dyson Spot+Scrub Ai je pokusem populárního výrobce vysavačů, jak konkurovat značkám jako Roborock nebo Dreame. Dlouho se držel nad třicetitisícovou hranicí, teď ale spadl citelně níž – zlevnil na 25 990 Kč z původních 30 999 Kč. Pyšní se solidním sacím výkonem a na rozdíl od levnějších modelů je vybaven HD kamerou. CHCI VYSAVAČ V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete prémiového robota od Dysonu s AI detekcí skvrn, mytím teplou vodou a plně automatickou dokovací stanicí a věříte značce.⚠️ Zvažte, že reklamovanost je u tohoto modelu vyšší (7,44 %) a že konkurence nabízí podobnou výbavu za výrazně méně.💡 Za 25 990 Kč jde o reálné cenové minimum, ne o uměle nafouknutou slevu, ale pořád o prémiovou sázku na značku. Proč je tenhle robot zajímavý Tenhle robotický mop Dyson cílí na náročné domácnosti s alergiky, dětmi a mazlíčky, které chtějí maximální hygienu a jsou ochotné za značku připlatit. Hlavní tahák je AI detekce skvrn přes HD kameru a kontrastní zelené světlo, které zvýrazní i méně viditelné nečistoty, a robot pak podle nich upravuje intenzitu čištění. Druhá devíza je samočisticí mokrý rotační kartáč, který se při každém otočení průběžně čistí čerstvou vodou, takže na rozdíl od levnějších mopů s podložkou nečistoty neroztírá po podlaze, ale skutečně je odváží. Klíčové parametry lidsky Sání obstarává motor s výkonem 18 000 Pa. Podlahy robot myje vodou o teplotě až 60 °C, což pomáhá s odolnějšími skvrnami, a odolná místa přejede až patnáctkrát po sobě, dokud nezmizí. O orientaci se stará vysokorychlostní LiDAR a 24 senzorů snímajících okolí sedmkrát za sekundu, takže mapování i vyhýbání překážkám je přesné. Na jedno nabití vydrží až 200 minut provozu a dobíjení trvá zhruba 3 hodiny. Zajímavý je i provoz bez cloudového připojení, veškerá AI běží lokálně v robotu, což je z hlediska soukromí příjemné. OBJEDNAT VYSAVAČ DYSON Praktická stránka: stanice, údržba, hlučnost Dokovací stanice je plně automatická a řeší za vás většinu práce: samočisticí kartáč, automatické vyprazdňování i sušení horkým vzduchem o teplotě 45 °C, které omezuje množení bakterií ve vlhku. Nádoba na suché nečistoty ve stanici má objem 3 litry a vydrží až 100 dní, filtrace zachytává částice už od 0,1 mikronu a vodní nádržka se sterilizuje ionty stříbra. Ovládání běží přes aplikaci MyDyson s mapami, zónami, virtuálními hranicemi a časovými plány. Jednu věc je fér říct: s hlučností 78 dB patří robot k hlasitějším, takže úklid během spánku dětí nebo hovorů nebude ideální. Počítat je potřeba i s provozními náklady mimo pořizovací cenu. Dyson jede na vlastním ekosystému spotřebního materiálu, takže náhradní kartáče, filtry a hlavně čisticí prostředek Dyson pro tvrdé podlahy jsou další pravidelná investice. Rozměry 11 × 37,3 × 37 cm a hmotnost 6,6 kg jsou u robotů s plnou stanicí standardní, takže s umístěním doku počítejte tam, kde má robot přístup k zásuvce a dost místa na najíždění. Na co si dát pozor Nejdůležitější číslo, které je poctivé zmínit: reklamovanost tohoto modelu je 7,44 %. To je oproti běžnému příslušenství výrazně vyšší hodnota a u prémiového robotu za desítky tisíc stojí za pozornost. Je to novinka s krátkou historií na trhu, takže dlouhodobá spolehlivost zatím není ověřená a je rozumné brát to v potaz. Připomínáme také, že servis na Alze zajišťuje Solight, nikoli přímo Dyson, a že standardní záruka je 24 měsíců (Dyson u přímého nákupu nabízí 2 roky až po registraci). Druhá věc je poměr ceny a konkurence. I po slevě na 25 990 Kč je Dyson jedním z nejdražších robotů s mopem na trhu. Značky jako Roborock, Dreame nebo Ecovacs nabízejí v nižších cenových hladinách roboty s podobnou nebo delší výbavou, vyšší kapacitou stanice a někdy i lepší výdrží. Dyson sází na AI detekci skvrn, kvalitu zpracování a jméno značky, ne na to, že by byl cenovým vítězem. Kdo hledá nejlepší poměr cena/výkon, měl by srovnávat, kdo chce konkrétně Dyson a jeho přístup k hygieně, dostává ho tu za dosud nejnižší cenu. CHCI ROBOTA OD DYSONU Kdy to smysl nedává Pokud jdete hlavně po nejlepším poměru cena/výkon, tenhle robot pro vás nebude, za stejné nebo nižší peníze pořídíte konkurenci s bohatší výbavou. Stejně tak pokud vám vadí vyšší reklamovanost a krátká historie modelu na trhu a chcete prověřenou spolehlivost, počkejte na delší zkušenosti uživatelů nebo sáhněte po zavedenějším modelu. A jestli řešíte hlučnost kvůli malému bytu nebo dětem, 78 dB je docela slyšet, takže s tím počítejte. Pro fanoušky značky Dyson, kteří chtějí prémiovou hygienu a AI detekci skvrn, ale dává tahle cena smysl. Verdikt: pro koho se to vyplatí Dyson Spot+Scrub Ai je technologicky vyspělý robotický mop s důrazem na hygienu, který za 25 990 Kč místo 30 999 Kč nabízí AI detekci skvrn, mytí teplou vodou, samočisticí kartáč a plně automatickou stanici, a to za reálné cenové minimum potvrzené cenovou historií. Dvě věci ale je nutné brát vážně: vyšší reklamovanost 7,44 % a fakt, že konkurence nabízí srovnatelnou výbavu levněji. Pokud chcete konkrétně Dyson, věříte značce a záleží vám na hygieně úklidu, je tahle sleva dobrou příležitostí. Kdo primárně počítá peníze, najde na trhu výhodnější roboty. POŘÍDIT DYSON ZA 25 990 KČ Zaplatili byste za robotický mop prémiovou cenu Dysonu, nebo dáte přednost levnější konkurenci s podobnou výbavou? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Chytrá domácnost robotický vysavač Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. 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