Který mobil má nejrychlejší nabíjení? DxOMark má jasno

Známý server DxOMark, který se proslavil hlavně testováním fotoaparátů v mobilních telefonech, již nějakou dobu posuzuje také některé další aspekty smartphonů. Kromě displejů nebo audio schopností jsou to například i baterie. Při jejich hodnocení se věnuje pozornost mimo jiné také rychlosti nabíjení. To je mezi výrobci i uživateli v posledních měsících velké téma, i když notně kontroverzní kvůli obavám z nižší výdrže.

How fast can a smartphone battery charge? 🧐 The @realmeglobal #GTNEO3 has proven it can be lightning fast and can reach full charge in just 20 minutes! ⚡ We have a new top Charging sub-score!

Get 💯 charged for the #DXOMARK test results: https://t.co/MjVjJMPl1P pic.twitter.com/dplUFjXQU1

— DXOMARK (@DXOMARK) April 20, 2022