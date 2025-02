Duolingo zařízlo svou sovičku, možná ji přejel Cybertruck. Co se chystá?

Reklama

Cizí jazyk se můžete naučit mnoha způsoby. K těm nejmodernějším ovšem patří mobilní aplikace. Jednou z nejoblíbenějších je dozajista Duolingo, které podle posledních dat využívá 30 milionů lidí denně. Pokud si u něj pořídíte rozšířené předplatné, můžete v appce využívat také umělou inteligenci a různé pokročilé formy výuky. V minulém roce tato verze předplatného přišla i do Česka.

A nejde tady jen o výuku angličtiny. Například v lednu se o 216 % zvýšilo množství Američanů, kteří se začali učit čínsky (příčinou byl zvažovaný zákaz TikToku a obří zájem o čínskou síť RedNote).

Nicméně, teď se Duolingo dostalo do poměrně zvláštní a nezáviděníhodné situace. Jeho dlouholetý a velmi známý maskot, zelená sovička Duo, je mrtvá. Někdo ji zavraždil. A dost možná ji přejel Cybertruck.

Marketingová kampaň s neznámým koncem

Jak asi tušíte, k žádné reálné vraždě tady nedošlo. Jde pouze o marketingovou kampaň firmy, která má na sociálních sítích velmi široké publikum. Nicméně, oproti běžným reklamám je v mnoha ohledech specifická. Vedení firmy totiž svého maskota nechalo zemřít poté, co se postavilo na stranu známého rapera Kendricka Lamara. Ten ve svém nedávném vystoupení kritizoval svého „kolegu“ Drakea a nepřímo ho obvinil z pedofilie. Což bylo označeno za „pohřeb“ Drakea.

Podle vyjádření Duolinga policie v souvislosti s vraždou prověřuje jednoho kanadského rapera (myšleno Drakea). V jiném příspěvku na sociálních sítích si zase ke své sovičce vypůjčila symbol Twitteru, tedy modrého ptáčka, a napsala: „Oba zabil Cybertruck“.

Zároveň firma nabídla plyšovou sovičku i ve svém obchodě, jakožto rozloučení s ní. Verze plyšáka v rakvi se stala tak oblíbenou, že byla okamžitě vyprodaná.

A proč se tohle všechno děje? To zatím není zřejmé a Duolingo je v otázce vraždy svého maskota zatím velmi tajemné. „Upřímně, možná zemřel, zatímco čekal, až si uděláte další lekci, ale co my víme,“ naznačili zástupci firmy. Je tak pravděpodobné, že se chystají uvést na svět úplně nového maskota a tedy i jiné logo. A změn možná proběhne i více.

Pro uživatele aplikace by se tím nic zásadního měnit nemělo. Ale na odpověď si budeme muset ještě pár dní počkat. A zatím se můžeme nechat bavit narážkami na různé osobnosti včetně Elona Muska nebo zpěvačky Dua Lipa.

