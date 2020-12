Předností aplikace Duet Display je jednoduchost. Není třeba žádného složitého nastavování. Pouze si nainstalujete aplikaci na PC a do Android zařízení. Jak můžete vidět v galerii výše, tak si v telefonu/tabletu vytvoříte účet, pokud chcete využívat bezdrátový přenos obrazu a klepnete na Connect. V dalším kroku už si pouze vyberete, jestli chcete připojení přes kabel anebo přes Wi-Fi. Posledním krokem už je jen výběr toho, jestli chcete obraz zrcadlit anebo rozšířit.

Nevíte co koupit? Máme pro vás tipy na nejlepší vánoční dárky do 5000 Kč čtení: 4 minuty ( uložit na později ) čtení: 4 min. uloženo uložit na později 4 min. uloženo

Na PC je spuštění obdobně jednoduché. Vyberete si platformu, způsob připojení a zařízení, které se vám objeví v seznamu. Po připojení se vám zobrazí i jednoduché nastavení, kde můžete vybrat v kolika snímcích za vteřinu se bude obraz přenášet. Dále se dá vybrat rozlišení. V našem případě jsme si dokonce mohli vybrat až 2560 x 1600 pixelů, což je výchozí rozlišení tabletu Samsung Galaxy Tab S6, na kterém jsme Duet Display zkoušeli. Na závěr si můžete vybrat kvalitu obrazu. Při nastavení musíte počítat s tím, že čím vyšší FPS, rozlišení a kvalita, tím náročnější je celý přenos obrazu. A to jak na síť, tak i na samotné zařízení. V případě Galaxy Tab S6 jsme však neměli problém s nejlepším nastavením.

Jak Duet Display funguje?

Při prvním spuštění je příjemným překvapením to, že rovnou funguje i dotykový displej. To se hodí třeba, když chcete rychle otevřít odkaz, posunout tabulku v excelu apod. Přímo na kreslení to však nemůžeme doporučit. Důvodem je malá prodleva, která je při klasických kancelářských úkonech téměř neviditelná, ale při kreslení, kde je potřeba přesnost, si toho ihned všimnete.

Duet – Do more.

Překvapilo nás i to, jak dobře vše funguje. Občas se objeví nějaké menší záseky či prodleva. Těmto problémům však pomáhá snížení kvality přenosu a rozlišení. Přímo Windows pak zařízení s Duet Display bere jako každý jiný monitor. Díky tomu si externí monitor můžete přizpůsobit přímo v nastavení obrazovky Windows.

Duet Display si velice dobře poradí i s videem, i když tam se již při přenosu obrazu ztrácí poměrně dost detailů. Například na zhlédnutí krátkého videa je to dostačující, ale ke sledování filmu to rozhodně není. Podobné je to u hraní her, prodleva mezi PC a externím monitorem je příliš velká. Na druhou stranu se ale musí podotknout, že na tyto účely nebyl Duet Display vyvíjen.

Duet Display v akci

Fungovat má jako aplikace k vytvoření externího monitoru pro kancelářskou práci. Hlavní uplatnění vidíme při cestování, kdy zkrátka není možnost cestovat s klasickým monitorem, který byste připojili k notebooku. Takhle si k notebooku můžete vzít tablet a jednoduše si zvětšit virtuální pracovní plochu. Druhou možností je pořídit si speciální přenosný monitor. Ty jsou však mnohem dražší než aplikace Duet Display.

Využíváte u PC více monitorů, nebo si vystačíte s jedním?