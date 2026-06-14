Letošní TOP vysavač Dreame X60 Ultra Complete zlevnil o 5 tisíc! Doplní si sám vodu a téměř se o něj nestaráte Hlavní stránka Zprávičky Dreame X60 Ultra Complete je špičkový robotický vysavač s mopem, sacím výkonem 35 000 Pa, praním mopů horkou vodou (100 °C), automatickou základnou a tělem vysokým jen 7,95 cm S kódem ALZADNY15 vyjde na 29 749 Kč místo původních 34 999 Kč – sleva 5 250 Kč Základna se postará skoro o všechno – vysypání prachu, praní i sušení mopů, doplnění vody i roztoku; vám zbyde jen občas vylít špinavou vodu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Sníte o tom hodit domácí úklid úplně za hlavu? Tenhle robot se k tomu blíží víc než většina konkurence. Dreame X60 Ultra Complete teď s kódem ALZADNY15 stojí 29 749 Kč místo 34 999 Kč. Je to vlajková loď se vším všudy – a první majitelé na něj nedají dopustit. POŘÍDIT ZA 29 749 KČ Rychlé shrnutí:✅ Sedne vám, pokud chcete s úklidem co nejméně práce – vysává, mopuje horkou vodou, sám se vyčistí, vysuší i doplní, a podle prvních majitelů to dělá tiše a precizně.⚠️ Mějte na paměti, že jde o drahý vlajkový model, multifunkční základna zabere kus místa a bez napojení na vodu budete občas ručně dolévat a vylévat.💡 Za 29 749 Kč s kódem ALZADNY15 dostanete jeden z nejvybavenějších robotů na trhu, a to se vším příslušenstvím v balení. Robot, který vás téměř nepotřebuje Hlavní devízou není jen vysávání, ale to, kolik práce za vás odvede sám. Robot kombinuje vysávání silou 35 000 Pa s mopováním (přítlak až 15 N, rotující návleky), takže suché i mokré nečistoty zvládne v jednom průjezdu. Co ho odlišuje, je multifunkční základna: sama vysype prach do sáčku, vypere mopy horkou vodou o teplotě 100 °C, vysuší je horkým vzduchem a doplní vodu i čisticí roztok – volitelně ji navíc napojíte přímo na přívod a odvod vody. Díky tělu vysokému jen 7,95 cm projede pod nábytek, kam jiní roboti nedosáhnou, a vysouvací boční kartáč i mop si poradí s rohy a okraji. O orientaci se stará chytrá navigace, která podle výrobce rozpozná přes 280 typů objektů a sama vyhledává znečištění – což chválí i první majitelé, podle nichž robot „nenaráží do překážek“ a „soustředí se na špínu“. Baterie 6400 mAh vydrží až 260 minut, takže obslouží i větší domácnost, a nechybí HEPA filtr, podpora Matter ani hlasové ovládání přes Google, Alexu i Siri. CHCI TOHOTO ROBOTA Co je dobré vědět před koupí Pár věcí na rovinu i u takhle vybaveného modelu. Především je to drahý vlajkový kousek – i po slevě dáte skoro třicet tisíc, takže jde o investici. Multifunkční základna je působivá, ale na podlaze zabere nezanedbatelný kus místa, počítejte s ním. A přestože robot dělá maximum sám, úplně bezúdržbový není: pokud ho nenapojíte přímo na vodu, budete podle majitelů čas od času dolévat čistou a vylévat špinavou vodu, a počítejte i s průběžnou spotřebou sáčků, návleků a roztoků (v balení „Complete“ jich naštěstí dostanete pořádnou zásobu). Recenzí je zatím málo, byť vesměs nadšených, takže dlouhodobou spolehlivost teprve potvrdí čas. Pokud chcete úklid co nejvíc hodit za hlavu a nevadí vám připlatit za špičkovou výbavu, je Dreame X60 Ultra Complete za 29 749 Kč jeden z nejschopnějších robotů, co teď koupíte. CHCI UŠETŘIT 5 250 KČ Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Dreame robotický vysavač slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024