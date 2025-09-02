Dreame X40 Ultra stál 33 tisíc, teď je za třetinu! Osloví vysokým výkonem, pokročilým vytíráním a skvělou aplikací Hlavní stránka Zprávičky Robotický vysavač Dreame X40 Ultra nyní na Alze za pouhých 11 339 Kč Jedná se o historicky nejnižší cenu - původní cena byla 32 999 Kč (říjen 2024) Nabízí sací výkon 12 000 Pa, výdrž až 260 minut a kompletní čisticí stanici Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.9.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Sháníte špičkový robotický vysavač, ale odrazují vás vysoké ceny? Máme pro vás exkluzivní nabídku – Dreame X40 Ultra, vlajkový model značky Dreame, je nyní na Alza.cz dostupný za rekordních 11 339 Kč s použitím kódu ALZADNY30. To představuje slevu 66 % oproti původní ceně 32 999 Kč z loňského října. Za tuto cenu získáte vlajkový robotický vysavač s funkcemi, které byste u konkurenčních značek hledali za cenu okolo 20 000 Kč. Vlajkový model za cenu střední třídy Dreame X40 Ultra je technologická špička mezi robotickými vysavači. Oproti modelu X40 Ultra Complete, o kterém jsme psali dříve, obsahuje v balení méně náhradního příslušenství, ale nabízí naprosto stejné technologické vychytávky a výkon. Aktuální cena 11 339 Kč představuje nejnižší cenu v historii tohoto modelu a je o více než 4 000 Kč nižší než u konkurenčních e-shopů, kde jej najdete nejlevněji za 15 289 Kč. Výkon, který překvapí Dreame X40 Ultra kombinuje vysávání a vytírání s působivým sacím výkonem 12 000 Pa. To je hodnota, kterou disponují pouze prémiové modely robotických vysavačů a zajišťuje perfektní úklid všech typů podlah včetně středně vysokých koberců. Vysavač automaticky detekuje typ povrchu a upraví sací výkon pro maximální efektivitu úklidu. Výdrž baterie dosahuje až 260 minut na jedno nabití, což při běžném používání stačí na úklid i větších domácností bez nutnosti průběžného dobíjení. Pokud by přesto energie došla, vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí stanice, dobije se a pokračuje v úklidu tam, kde skončil. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Inteligentní navigace s AI Jednou z klíčových výhod Dreame X40 Ultra je propracovaný systém inteligentní navigace založený na kombinaci laserových senzorů a kamerového systému s umělou inteligencí. Vysavač přesně mapuje prostor, rozpoznává překážky v reálném čase a efektivně plánuje trasu úklidu. Díky technologii AI rozpoznávání objektů dokáže identifikovat a vyhnout se běžným překážkám jako jsou boty, kabely, nábytek nebo dokonce zvířecí exkrementy. Tím předchází zaseknutí nebo rozmazání nečistot po podlaze. V aplikaci si můžete prohlédnout podrobnou mapu domácnosti a nastavit konkrétní zóny úklidu, časový harmonogram nebo místa, kterým se má vysavač vyhnout. Praktická čisticí stanice Dreame X40 Ultra přichází s pokročilou čisticí stanicí, která zajišťuje téměř bezúdržbový provoz. Po dokončení úklidu se vysavač automaticky vrátí do stanice, kde dojde k: Vyprázdnění nádoby na prach – stanice automaticky vysaje obsah nádoby do speciálního sáčku, který stačí vyměnit zhruba jednou za 2 měsíce Vyčištění mopů – stanice umyje mopovací textilie horkou vodou o teplotě až 60 °C, což zajistí odstranění nečistot a bakterií Vysušení mopů – pomocí horkého vzduchu dojde k rychlému vysušení, což zabraňuje vzniku plísní a nepříjemného zápachu Doplnění nádrže na čistou vodu – vysavač je tak vždy připraven na další úklid Díky této stanici je údržba vysavače minimální a většinu času se o něj nemusíte vůbec starat. Stačí jen občas doplnit vodu, vyměnit sáček na prach a vyprázdnit nádrž na špinavou vodu. KOUPIT DREAME X40 ULTRA NA ALZA.CZ Pokročilé mopování s rotačními mopy Na rozdíl od běžných robotických vysavačů s pasivním mopem nabízí Dreame X40 Ultra aktivní rotační mopy, které se otáčejí rychlostí až 180 otáček za minutu. Díky tomu dokáže efektivně odstranit i zaschlé nečistoty a skvrny, které by běžný mop jen rozetřel. Vysavač navíc disponuje technologií MopExtend, která zajišťuje precizní vytírání podél stěn a v rozích. Systém používá dva oddělené zásobníky na čistou a špinavou vodu, takže nedochází k vytírání již špinavou vodou. Tlak mopů na podlahu je až 12 N, což zajišťuje důkladné odstranění i odolných nečistot. Inteligentní systém navíc automaticky zvedne mopy o 7 mm při detekci koberce, aby nedošlo k jeho namočení. Chytré ovládání a kompatibilita Dreame X40 Ultra se ovládá přes intuitivní mobilní aplikaci Dreame Home, kde máte přehled o stavu úklidu, baterie i všech potřebných údržbových úkonech. Aplikace nabízí podrobné mapování domácnosti s možností nastavení virtuálních zdí, zakázaných zón nebo konkrétních místností pro úklid. Vysavač je kompatibilní s hlasovými asistenty jako Google Assistant nebo Amazon Alexa, takže jej můžete ovládat i hlasovými pokyny. Díky podpoře Wi-Fi můžete spustit úklid i na dálku, když nejste doma. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Bezkonkurenční poměr cena/výkon S cenou 11 339 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY) představuje Dreame X40 Ultra aktuálně nejlepší poměr cena/výkon na českém trhu. Konkurenční modely s podobnými funkcemi se běžně prodávají za ceny přesahující 20 000 Kč. Například podobně vybavený Roborock S8 MaxV Ultra stojí přes 25 000 Kč a iRobot Roomba Combo j9+ téměř 30 000 Kč. Za tuto cenu získáte skutečně prémiový robotický vysavač s funkcemi, které byly donedávna dostupné pouze v nejvyšší cenové kategorii. Kombinace vysokého sacího výkonu, pokročilého mopování, inteligentní navigace a plně automatické čisticí stanice dělá z Dreame X40 Ultra neodolatelnou nabídku pro každého, kdo chce ušetřit čas strávený úklidem. KOUPIT DREAME X40 ULTRA NA ALZA.CZ ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si prémiový robotický vysavač za méně než 12 000 Kč? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi 