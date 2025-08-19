Dreame X40 Ultra na Alze hodně zlevnil! Má chytrou navigaci s kamerou a umí vytírat Hlavní stránka Zprávičky Dreame X40 Ultra Complete spadl z původních 24 999 Kč na 16 899 Kč Robot vysává i vytírá, zvládne až 260 minut na jedno nabití Chytrá navigace s kamerou a čisticí stanice potěší, ale daní je menší nádoba na prach Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.8.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Vlajkový Dreame v nejnižší ceně Pokud jste přemýšleli nad pořízením robotického vysavače z vyšší třídy, teď je příležitost. Dreame X40 Ultra Complete, který loni startoval na 24 999 Kč, je dnes na Alze k dostání za 16 899 Kč. Cenový rozdíl 8 tisíc korun už dělá z tohoto modelu zajímavou alternativu k ostatním vlajkovým robotickým vysavačům. Výkon a dlouhá výdrž Dreame X40 Ultra Complete kombinuje vysávání a vytírání, takže podlahy uklidí najednou. Využívá Li-Solo baterii s kapacitou 6400 mAh, která umožňuje až 260 minut úklidu na jedno nabití. Dobití do plné kapacity přitom zabere přibližně dvě hodiny. Sací výkon (maximálně 12 000 Pa) se navíc automaticky přizpůsobuje povrchu – na kobercích vysavač přidá, aby se dostal i k hlubším nečistotám. Navigace s kamerou a mapováním Orientaci zajišťuje kamerová navigace, která rozpozná překážky a vytvoří detailní mapu prostoru. Tu si vysavač uloží do paměti a příště se orientuje ještě efektivněji. V aplikaci lze nastavit úklid pro konkrétní místnosti, časový harmonogram nebo vyloučené zóny, takže uživatel má úklid plně pod kontrolou. KOUPIT VYSAVAČ DREAME Vysavač kromě klasického sání používá i funkci mopu s vlhkými hadříky. Díky šetrné metodě se hodí i pro dřevěné podlahy, kde by větší množství vody mohlo být problém. V kombinaci s čisticí stanicí pak zvládne kompletní cyklus úklidu bez větších zásahů uživatele. Sběrná nádoba má objem 0,3 litru, což je spíše průměr a znamená častější vyprazdňování. Na druhou stranu se prach a alergeny zachytí v EPA filtru, takže vzduch v domácnosti zůstává čistší. Hlučnost se pohybuje kolem 65 dB, tedy na úrovni běžného rozhovoru – při úklidu tedy není třeba zvedat hlas. Kromě tlačítek přímo na těle se vysavač ovládá hlavně přes mobilní aplikaci. Tam lze nastavit plán úklidu, sledovat stav baterie i vybrat konkrétní místnosti. Nechybí ani kompatibilita s chytrou domácností, takže lze vysavač spustit hlasem nebo automatizovat s dalšími zařízeními. Pro koho dává smysl? Dreame X40 Ultra Complete je ideální pro domácnosti se zvířaty, kde oceníte vyšší sací výkon a účinný filtr. Hodí se také tam, kde jsou kombinované povrchy – dlažba, dřevo i koberce. Díky vytírání s šetrným mopem se nezalekne ani citlivějších podlah. Nevýhodou je spíše menší nádoba na prach, kterou bude potřeba častěji vysypávat. KOUPIT VYSAVAČ DREAME Závěr Dreame X40 Ultra Complete spadl na cenu, která je momentálně nejnižší na českém trhu. Za 16 899 Kč dostanete robotický vysavač s chytrou kamerovou navigací, dlouhou výdrží a funkcí mopování. Pokud hledáte zařízení, které vám ušetří hodiny ruční práce a zároveň se nezalekne ani chlupů domácích mazlíčků, jde o velmi zajímavou volbu. Máte zkušenosti s vysavači Dreame? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Dreame robotický vysavač slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024