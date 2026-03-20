Šílená sleva! Famózní robotický vysavač Dreame X40 Ultra Complete stál přes 35 tisíc, teď nestojí ani půlku Hlavní stránka Zprávičky Dreame X40 Ultra Complete je robotický vysavač s mopováním, samočisticí stanicí a sacím výkonem 12 000 Pa Na Alze stojí 13 799 Kč – původní cena při uvedení byla 35 990 Kč Láká na automatické vyprazdňování, praní mopů horkou vodou, sušení a výsuvný boční kartáč i mop pro rohy Jakub Kárník Publikováno: 20.3.2026 08:00 Z 36 tisíc na necelých 14 – to je pokles ceny, který z prémiového robotického vysavače dělá jednu z nejzajímavějších nabídek na trhu. Dreame X40 Ultra Complete na Alze stojí 13 799 Kč a za tuhle cenu dostanete stroj, který vysává, mopuje, sám si čistí mopy horkou vodou, suší je a vyprazdňuje prachovou nádobu – vy jen doléváte čistou vodu a vyléváte špinavou. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete robotický vysavač, o který se prakticky nemusíte starat – vysaje, vytře a vše si uklidí sám.⚠️ Zvažte, pokud máte výhradně česky mluvící domácnost bez angličtiny – aplikace i hlasové výstupy jsou zatím v angličtině.💡 Za 13 799 Kč dostanete 12 000 Pa sací výkon, laserovou navigaci, výsuvný mop a kartáč pro rohy, kameru, baterii 6 400 mAh a samočisticí stanici – za cenu, za kterou se dřív prodávaly výrazně slabší modely. Proč ho uživatelé milují X40 Ultra dělá věci, které levnější roboti neumí. Výsuvný boční kartáč a mop se vysunují v rozích a podél stěn – dostane se i pod sokly a dveře. Na koberci si mopy automaticky sundá a nechá ve stanici, aby je netahal zbytečně. Po mopování si mopy vypere v 70°C vodě a vysuší horkým vzduchem. Prach si sám vysype do 3,2l sáčku ve stanici. Laserová navigace zmapuje 8 místností za 10 minut a podporuje více pater. Aplikace nabízí detailní nastavení zón, časových plánů a 5 intenzit vysávání. Kamera umožňuje sledování domácnosti v reálném čase s obousměrným mikrofonem. Co říkají uživatelé – a na co si dát pozor 94 % zákazníků doporučuje. Opakovaně se chválí kvalita mopování (bez šmouh), sací výkon na kobercích, chytré vyhýbání překážkám a minimální potřeba údržby. Jeden uživatel srovnává s Roborock S8 MaxV Pro a dává Dreame přednost – lepší výdrž baterie, lepší vysouvání bočního kartáče. Výtky: aplikace není v češtině (angličtina), robot vydává při pohybu občas zvláštní zvuky a vyprazdňování prachu je na 10 vteřin hlučnější. Spotřební materiál (kartáče, sáčky) se hůře shání v ČR – doporučuje se objednat z Číny. AI detekce překážek občas hlásí nesmysly – jeden uživatel doporučuje vypnout a nechat navigaci čistě na lidaru. A ano – nechodí po schodech. Verdikt Dreame X40 Ultra Complete za 13 799 Kč je za tuhle cenu jeden z nejlepších robotických vysavačů, které si můžete pořídit. Z původních 36 tisíc je to pokles, který ho posouvá z kategorie luxusu do kategorie rozumné investice – zvlášť pokud máte domácí mazlíčky, koberce nebo prostě nesnášíte vysávání. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi