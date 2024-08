Robotický vysavač Dreame F9 Pro je nyní v Lidlu za pouhých 4 769 Kč

Nabízí LiDAR navigaci, výkonné sání a mopování v jednom kompaktním balíčku

Za tuto cenu jde o jednu z nejlepších voleb pro chytrý úklid domácnosti

Lidl se rozhodl udělat radost všem, kdo touží po robotickém vysavači, ale nechtějí za něj utratit majlant. Dreame F9 Pro je momentálně k mání za pouhých 4 769 Kč. Aktuálně se jedná o jednu z nejlepších cen na trhu, jiné e-shopy jej prodávají v průměru o tisícovku dráž.

Pojďme se na něj podívat blíže. Za necelých 5 tisíc dostanete robotický vysavač s LiDAR navigací. To znamená, že si F9 Pro vytvoří mapu vašeho bytu a bude uklízet systematicky, váš byt navíc uvidíte přehledně v aplikaci. Vysavač má 4 stupně sacího výkonu s maximem 2 500 Pa, což však v porovnání s konkurencí není extra velká hodnota.

Co se týče výdrže, 3 200 mAh baterie by měla zvládnout až 160 m² na jedno nabití. To je slušná porce i pro větší byty. A když dojde šťáva? F9 Pro se sám vrátí do nabíjecí stanice a po dobití pokračuje tam, kde skončil. Ovládání skrz Dreamehome je intuitivní a aplikace vypadá přehledně. Můžete mu nastavit virtuální zdi, zakázané zóny nebo naplánovat úklid na dobu, kdy jste v práci. Jen je potřeba upozornit na fakt, že aplikace zatím nemá češtinu, což je škoda.

Robotický vysavač Dreame F9 Pro umí i vytírat. S integrovanou nádržkou na vodu o objemu 237 ml a mopovacím nástavcem by se měl postarat i o zaschlé skvrny. Nenahradí sice pořádné drhnutí, ale na běžnou údržbu bohatě stačí.

Dreame F9 Pro | Robot Vacuum | Introducing

Za 4 769 Kč je Dreame F9 Pro aktuálně zajímavou volbou. Má pokročilou navigaci, funkci mopování i přehlednou aplikaci, nic zásadního mu nechybí. Snad jen automatické vyprazdňování, avšak to nalezneme zpravidla u vysavačů, které se pohybují v jiných cenových hladinách.

Extra tip: Pokud by vám nevadilo si pár stovek připlatit, můžete sáhnout po modelu DreameBot D10s. Ten je na Alze v akci za 4 990 Kč a nabízí vyšší sací výkon.

Jak se vám líbí poměr cena/výkon u tohoto vysavače?