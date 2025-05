Jaderný reaktor v kapse. Doogee V Max S láká na obří 22 000mAh baterii, noční vidění a výkonné svítilny

Čínská společnost Doogee přichází s novým extrémně odolným smartphonem, který je tak trochu jako švýcarský armádní nůž mezi telefony. Doogee V Max S není určen pro ty, kteří hledají tenký a lehký přístroj – místo toho nabízí funkce, které oceníte hlavně v terénu nebo v krizových situacích. S pořádnou baterií, integrovanými výkonnými svítilnami a kamerou pro noční vidění přináší unikátní kombinaci, jakou u běžných telefonů nenajdete.

22 000mAh baterie v obřím těle

Zatímco většina výrobců neustále ztenčuje své telefony, Doogee jde opačným směrem. V Max S se pyšní monstrózní baterií o kapacitě 22 000 mAh, což je více než čtyřnásobek toho, co nabízejí běžné vlajkové lodě, pakliže jako standard počítáme 5000 mAh. Telefon podporuje 33W rychlé nabíjení, které sice nezní na papíře špatně, ale baterie se s ním pravděpodobně bude dobíjet velmi dlouho. Výrobce lišácky neuvádí dobu nabíjení, osobně bych ji odhadl tak na 4 hodiny.

Takto masivní baterie samozřejmě něco váží. Celková hmotnost telefonu dosahuje 536 gramů, což je více než dvojnásobek váhy běžných smartphonů. Také rozměry 178,5 × 83,1 × 26,3 milimetrů jasně napovídají, že nejde o zařízení do elegantního obleku, ale spíše na expedici do divočiny.

Dva světlomety pro každou příležitost

Jednou ze zajímavých vlastností V Max S jsou dvě svítilny umístěné na zadní straně telefonu. Ty dosahují maximální svítivosti 1 200 lumenů, což je dostatečný výkon pro osvětlení většího prostoru nebo cesty během nočního výletu.

Lze je nastavit ve třech různých režimech, včetně stroboskopického efektu a SOS signálu pro nouzové situace. Jas lze plynule regulovat, takže si ho můžete přizpůsobit podle aktuální potřeby. Tato funkce z telefonu dělá ideálního společníka pro kempování, turistiku nebo jakoukoliv aktivitu, při které byste jinak museli nosit samostatnou svítilnu.

Hardware pro každodenní použití

I přes zaměření na outdoorové funkce nabízí Doogee V Max S slušnou výbavu pro běžné používání. Telefon pohání osmijádrový procesor MediaTek Dimensity 7050 vyrobený 6nm technologií, který bez problémů zvládá běžné aplikace a nabízí podporu 5G sítí. Základem paměťové konfigurace je 8 GB RAM s možností virtuálního rozšíření až o dalších 16 GB a 256 GB interního úložiště. Pokud by vám to nestačilo, můžete využít slot pro microSD kartu s podporou až 2 TB – ovšem za cenu zahození druhé SIM karty.

Displej je 6,58palcový IPS panel s Full HD+ rozlišením (2 408 × 1 080 pixelů) a 120Hz obnovovací frekvencí. Škoda, že se nejedná o AMOLED, jenž by byl jistě pro horské túry vhodnější.

Cena: 8 423 Kč

Fotoaparát s nočním viděním

V oblasti fotoaparátů nabízí V Max S zajímavou sestavu. Hlavní snímač má rozlišení 108 Mpx, což je na papíře slušná hodnota, i když reálné výsledky budou samozřejmě záviset na kvalitě zpracování obrazu. Unikátním prvkem je ovšem 20Mpx kamera s nočním viděním, která by měla teoreticky umožnit pořizovat snímky i v naprosté tmě. Trojici zadních fotoaparátů doplňuje 2Mpx makro kamera. Pro selfie fotografie je pak k dispozici přední 16Mpx kamera.

Kamera s nočním viděním není běžnou součástí smartphonů, a pokud skutečně funguje tak, jak výrobce slibuje, může být velkou výhodou pro outdoorové aktivity.

Odolnost na prvním místě

Jak už je u značky Doogee zvykem, tělo telefonu je navrženo pro maximální odolnost. V Max S disponuje certifikacemi IP68 a IP69K pro ochranu proti vodě a prachu. Telefon by měl zvládnout ponoření do vody až do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut, a dokonce odolá vysokotlakému proudu vody při vysokých teplotách.

Cena: 8 423 Kč

Certifikace MIL-STD-810H pak zaručuje, že zařízení přežije extrémní teploty, pády, nárazy a další nepříznivé podmínky.

Android 14 a konektivita

Telefon běží na Androidu 14 a jak už to u podobných telefonů bývá, softwarová podpora zůstává zahalena tajemstvím. V oblasti konektivity nabízí V Max S podporu Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC a množství satelitních navigačních systémů včetně GPS, Glonass, Galileo a Beidou.

Cena a dostupnost

Na českém trhu zatím nemá oficiální distribuci, ale lze ho najít na AliExpressu za 8 423 Kč. Při této ceně se řadí spíše do střední třídy, i když vzhledem k jeho specializaci a unikátním funkcím se těžko srovnává s běžnými smartphony.

Affiliate odkazy Některé odkazy do obchodů mohou obsahovat tzv. affiliate parametr, díky kterému získá redakce malý zlomek z prodejní ceny. Finální částku ovšem takový odkaz neovlivňuje a produkty v žádném případě nejsou vybírány dle výše provize. Nákupem přes tyto odkazy podporujete provoz Světa Androida. Děkujeme za pochopení.

Líbil by se vám smartphone s tak obří baterií?