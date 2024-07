Práce s Markdowny se v Dokumentech Google zjednoduší

Nově budou spolupracovat i s dalšími nástroji

Texty s Markdowny bude možné snadno exportovat/importovat

Dokumenty Google se staly jedinečným nástrojem, který si oblíbili uživatelé napříč různými ekosystémy. Fungují v Androidu a iOS, ve Windows i jinde. Práce s nimi je snadná a leckomu nahrazují placený kancelářský balík od Microsoftu. A Google je rozhodně nezanedbává – průběžně jim dodává různé nové funkce. Ta další přichází právě s nadcházející aktualizací.

Jedná se o možnost kopírování souborů z Google Docs a do Google Docs, a to ve formátu Markdown. Přitom samotný Markdown, což je speciální jazyk určený pro formátování textů, je v Google Dokumentech dostupný už pár let. A leckomu dokáže hodně usnadnit práci. Díky němu je totiž možné snadno do textových dokumentů přidávat kurzívu, tučné písmo, přeškrtnuté písmo, nadpisy nebo odkazy. Teď bude ale Markdown ještě propracovanější.

Pokud byste chtěli soubory s těmito prvky kopírovat z Dokumentů Google nebo naopak do nich, přičemž je samozřejmě chcete zachovat v nezměněné podobě, nestane se to automaticky. Nejprve musíte Markdown aktivovat. Stačí k tomu otevřít jakýkoliv dokument, prezentaci nebo návrh, následně zvolit Nástroje, pak možnost Předvolby a aktivovat nebo naopak deaktivovat políčko Automaticky detekovat Markdown.

Write Google Docs FASTER with Markdown

Díky nové aktualizaci už to ale takhle složitě nebudete muset dělat. Nástroje obsahující Markdown budou s Dokumenty Google lépe kooperovat. Kopírování bude probíhat naprosto bez problémů. Pokud budete chtít text s prvky Markdown exportovat, můžete tak jednoduše učinit přes Soubor a Stáhnout. Import zase provedete klasicky přes Soubor a Otevřít.

Aktualizace Dokumetů Google bude dostupná pro vývojáře a všechny uživatele Google Workspace a Workspace Individual. K dispozici má být ale i lidem s osobním účtem na Googlu. Zavádí se postupně, ale do několika dní byste se jí měli dočkat i vy.

