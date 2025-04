Už i vaše texty budou mít hlas. Nová AI funkce v Dokumentech Google vytvoří z vašich textových dokumentů podcast!

Vypadá to, že si Google jednoho dne řekl: „Proč neudělat ze všech dokumentů podcast?“ A tak se stalo. V rámci nejnovějších funkcí systému Gemini pro Workspace aplikace dorazí do Dokumentů Google možnost přehrát si shrnutí vašeho textu formou automaticky vygenerovaného AI podcastu. Ano – váš článek, esej nebo hlášení pro šéfa si můžete nechat namluvit dvěma syntetickými hlasy, které vás zasvětí do obsahu vašeho vlastního dokumentu.

Funkce by měla dorazit do Workspace účtů během několika týdnů. Podobná už dříve zaujala v nástroji NotebookLM, a poté i v mobilní Gemini aplikaci, pokud jste do ní nahráli nějaký dokument. Teď ale Google slibuje integraci přímo do Dokumentů Google, takže pro přeříkávání svých dokumentů nebudete muset využívat více nástrojů separátně.

Dokumenty Google pomohou pisálkům všech druhů

I když esence nové podcastové funkce zní spíše jako z parodie na budoucnost kancelářské práce, poslech vlastního textu může být reálně užitečný. Pomáhá zachytit stylistické přešlapy, chybějící slova nebo neobratné věty. Jestli si ale budete chtít dobrovolně přehrát celou automatickou „AI konverzaci“ nad svým pracovním zápisem, to je věc druhá.

Vedle podcastů dorazí i další AI funkce – například komentátor, který vám nabídne rady, jak zlepšit váš text. Nejprve by měla být k dispozici možnost s názvem „Help me refine“, která nezakročí do textu sama, ale zanechá doporučení jako komentáře.

Takovou neinvazivní spolupráci s umělou inteligencí by rozhodně ocenila spousta tvůrců jakéhokoliv textového obsahu. Například pro uživatele, kteří nemají po ruce editora, se toto může stát velmi vítanou pomocí. Naopak pro ty, co si cení lidského citu pro kontext… zatím uvidíme.

Pozor, u Dokumentů Google AI asistence nekončí

Později v tomto roce Google plánuje také rozšířit schopnosti Gemini v Google Sheets. Zatímco dnes vám pomůže vytvořit třeba graf, brzy se objeví nástroj „Help me analyze“, který by měl:

identifikovat trendy,

nabízet shrnutí,

poskytnout vodítka, jak začít trendy využívat ve svůj prospěch

Vlastně se má trochu jednat o takového analytika na zavolání, ale s limitem toho, co umí předpřipravený model pochopit z prezentovaných tabulek.

Celou prezentaci přicházejících novinek zveřejnil Google 9. dubna.

Co říkáte na to, že Google Docs bude vaše texty i komentovat?

Zdroj: The Verge