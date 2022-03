Do Google Chrome se brzy dostane funkce, kterou známe z placených nástrojů

Google Chrome již řadu let nabízí správce hesel, díky kterému si nemusíte pamatovat vaše hesla a automaticky se vám doplňují do kolonek, kde jsou potřeba. Mimo to vám ale umožňuje také vygenerovat silné heslo a nyní se chystá další užitečná vychytávka, kterou známe z placených aplikací jako třeba 1Password.

Google vylepší správce hesel v prohlížeči Chrome

Nově bude možné přidat si k heslům poznámky. Jakmile bude tedy nová funkce k dispozici, objeví se vám pod kolonkami uživatelské jméno a heslo také kolonka poznámky. Možnost se pochopitelně objeví pouze v případech, kdy budete přidávat nové heslo nebo upravovat to stávající. Uživatel Leo Varela na redditu sdělil, že kromě této funkce Google pracuje také na možnosti bezpečně odesílat hesla ostatním uživatelům.

Poznámka k heslu může být užitečná hned v několika případech. Můžete třeba snadno odlišit váš pracovní a osobní účet nebo si zálohovat odpověď na bezpečnostní otázku pro obnovu hesla. Funkce by měla být k dispozici v Chrome 101, prozatím je dostupná pouze v testovací verzi Chrome Canary.

