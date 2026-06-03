Majitelé starších Nvidia grafik dostanou vylepšení zadarmo! DLSS 4.5 Ray Reconstruction nabídne lepší kvalitu a nesežere výkon Hlavní stránka Zprávičky Nvidia na veletrhu Computex 2026 odhalila DLSS 4.5 Ray Reconstruction, vylepšený AI denoiser pro ray tracing Novinka poběží na všech kartách GeForce RTX včetně řad 20 a 30, a to bez postihu na výkon Spustí se v srpnu přes aplikaci Nvidia a hned na startu ji podpoří 27 her, mimo jiné Cyberpunk 2077 nebo DOOM: The Dark Ages Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Nvidia letos rozdává vylepšení své sady DLSS po částech. Na CES přišlo na řadu lepší škálování obrazu (Super Resolution), pak generování snímků s násobiči 5× a 6×, a teď, na Computexu 2026, dochází i na poslední díl skládačky. Jmenuje se DLSS 4.5 Ray Reconstruction a stará se o to výpočetně nejnáročnější, co dnešní hry umí, tedy o ray tracing. Co se změnilo pod kapotou Poběží i na starších kartách, navíc bez daně z výkonu 27 her v srpnu, dojde i na Blender Co se změnilo pod kapotou Ray Reconstruction nahrazuje ručně laděné denoisery jediným AI modelem. Ten dopočítává, jak mají vypadat místa, kam výpočet světelných paprsků nedosáhl, a výsledek rovnou zvedá na vyšší rozlišení. Nová verze staví na druhé generaci transformerové architektury. Podle Nvidie zpracuje o 35 % více vstupních dat a pracuje s o 20 % více parametry, to vše ve stejném výpočetním rozpočtu jako dosud. V praxi to má znamenat přesnější osvětlení, stabilnější obraz, čistší pohyb a méně takzvaného ghostingu, tedy duchů táhnoucích se za pohybujícími se objekty. Jako vždy ale platí, že zatím jde o čísla a předpřipravené ukázky od samotné Nvidie. Blikající laser v Pragmatě nebo stěna televizorů plná šumu v Alan Wake 2 vypadají přesvědčivě, finální verdikt ale padne až v reálných hrách. Poběží i na starších kartách, navíc bez daně z výkonu Tady přichází nejpříjemnější zpráva. Zatímco DLSS 4.5 Super Resolution starší hardware citelně zatěžuje, Ray Reconstruction zůstává plně kompatibilní se všemi kartami GeForce RTX, tedy i s řadami RTX 20 a RTX 30. A co je důležitější, bez postihu na výkon. Majitelé pár let starých Nvidií tak dostanou vylepšení prakticky zadarmo, což u podobných novinek rozhodně není pravidlem. 27 her v srpnu, dojde i na Blender Ray Reconstruction se spustí v srpnu přes aplikaci Nvidia a hned na startu jej podpoří 27 her. Mezi nimi nechybí velká jména jako Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Resident Evil Requiem, Star Wars Outlaws nebo DOOM: The Dark Ages. Technologie navíc nezůstane jen u her, později letos zamíří i do 3D nástroje Blender, kde má nahradit pomalé denoisery a zrychlit práci v náhledovém okně. Jedna věc ale zaujme spíš svou nepřítomností. Na Computexu se čekalo představení DLSS 5, jenže Nvidia o něm cudně pomlčela. Jestli vývoj nabral zpoždění, nebo se za oponou chystá něco jiného, ukáže až čas. Využíváte DLSS ve svých hrách, nebo dáváte přednost neupravenému obrazu? Zdroj: Nvidia O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Hry nVidia Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1.2025 Láká vás herní notebook? Tenhle ASUS v Česku zlevnil na 17 tisíc a nabízí nadstandardní výbavu Jakub Kárník 29.7.2024 Lidl nabízí robotický vysavač se skvělým výkonem, obrovskou prachovou nádrží a hlasovým ovládáním Jana Skálová 18.11.2024