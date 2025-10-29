První robotické vysavače DJI už pořídíte v Česku! Uchvátí navigací z dronů, špičkovým výkonem a průhledným designem Hlavní stránka Zprávičky DJI oficiálně vstupuje na český trh se svými prvními robotickými vysavači ROMO Tři modely využívají navigační technologii z dronů a nabízí sací výkon 25 000 Pa Ceny začínají na 29 990 Kč, všechny modely jsou okamžitě k dispozici Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Výrobce dronů DJI přináší do Česka svou první řadu robotických vysavačů ROMO. Po více než dvou měsících od prvotního představení si zdejší zájemci mohou pořídit tři různé modely, které kombinují technologie původně vyvinuté pro drony s mimořádně vysokým sacím výkonem. Novinky jsou již skladem v oficiálním e-shopu DJI s cenami od 29 990 Kč do 41 990 Kč. Technologie z dronů zamíří do vašich domovů ROMO S: Základní model za 29 990 Kč ROMO A: Průhledný design za 36 990 Kč ROMO P: Vlajková loď za 41 990 Kč Společné funkce, které potěší Technologie z dronů zamíří do vašich domovů Všechny tři modely řady ROMO těží z duálních kamer typu rybí oko a LiDAR technologie, kterou DJI používá ve svých vlajkových dronech. Tento navigační systém dokáže rozpoznat překážky s milimetrovou přesností – a to prý včetně tenoučkých předmětů, jako jsou hrací karty nebo nabíjecí kabely. V praxi to znamená, že nemusíte před úklidem uklízet drobnosti z podlahy, protože jim vysavač svou trasu přizpůsobí. Srdcem všech modelů je motor s devítilopatkovým kovovým ventilátorem, který generuje sací výkon až 25 000 pascalů. Vzhledem k ceně jednotlivých vysavačů se ostatně není čemu divit, výrobce dává jasně najevo, že cílí na náročnější spotřebitele (proto se každopádně nabízí otázka, zda v budoucnu nabídne i řešení odpovídající střední nebo nižší třídě). DJI navíc implementovalo dvě výsuvná robotická ramena, která se automaticky vysouvají a zasouvají podle potřeby. Díky nim se vysavače dostanou do rohů a podél stěn, kde běžné kruhové modely selhávají. ROMO S: Základní model za 29 990 Kč Nejdostupnější ROMO S přichází v elegantním bílém provedení a aktuálně ho pořídíte za 29 990 Kč. I přes příznivější cenu oproti dalším dvěma vysavačům nabízí všechny klíčové technologie včetně navigačního systému z dronů, sacího výkonu 25 000 Pa a flexibilních ramen. Samočisticí základna využívá vysokotlaké vodní paprsky a velký 16mm sací otvor, který zvládne odvést i vlasy a větší nečistoty. Model disponuje 164ml nádržkou na vodu přímo v těle robota, což zajišťuje kontinuální vlhké vytírání i velkých ploch. Dvojité kartáče jsou navržené tak, aby se na ně nenamotávaly vlasy – DJI uvádí nulové zamotávání při testování s 1 gramem vlasů. ROMO A: Průhledný design za 36 990 Kč Střední model ROMO A stojí 36 990 Kč a zaujme především průhledným krytem samotného robota. Jedná se především o estetický prvek, kterým chce DJI zřejmě navodit futuristický dojem. Oproti základnímu modelu S nabízí ROMO A navíc speciální válečkový kartáč se štětinami a gumou, který je ideální pro koberce nebo podlahy s velkým množstvím nečistot. Základna zůstává v bílém provedení. ROMO P: Vlajková loď za 41 990 Kč Prémiový model ROMO P pořídíte za 41 990 Kč a jeho výsadou je kompletně průhlednou konstrukci jak robota, tak dokovací stanice. DJI tento vzhled označuje jako „medúzovitý“ design, který vytváří jedinečný vizuální zážitek. ROMO P se od svých sourozenců odlišuje především přítomností dodatečné nádrže na osvěžovač podlah vedle standardního čisticího prostředku. Můžete tak přizpůsobit úklid různým místnostem – například použít čisticí prostředek v kuchyni na mastnotu a osvěžovač ve zbytku domácnosti. Dalším bonusem je UV světlo v sáčcích na prach pro dodatečnou dezinfekci. Společné funkce, které potěší Všechny tři modely podporují 55W rychlé nabíjení, díky kterému se jim šťáva kompletně doplní za 2,5 hodiny. Ovládání zajišťuje aplikace DJI Home, která nabízí přednastavené režimy úklidu i možnost vytvoření vlastních plánů. Zajímavostí je funkce vzdálených video hovorů přes kameru robota – můžete tak kontrolovat domácnost na dálku nebo komunikovat s rodinou. DJI myslelo i na majitele domácích mazlíčků. Třístupňový systém tlumení hluku snižuje hlučnost při vyprazdňování o 80 %, takže úklid neruší ani citlivější zvířata. Základna navíc podle výrobce vydrží až 200 dní bez nutnosti údržby díky samočisticímu systému s vysokotlakými tryskami. Uvažujete o pořízení některého z robotických vysavačů DJI ROMO? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi