Unikátní kamera do kapsy! DJI Osmo Pocket 4P má dva objektivy a umí 4K/240 FPS video Hlavní stránka Zprávičky DJI v Cannes oficiálně odhalilo Osmo Pocket 4P, první kapesní gimbal kameru značky se dvěma objektivy Druhým objektivem je 3× teleobjektiv s ekvivalentem 70 mm, hlavní snímač zůstává v Type 1 formátu Cenu a datum prodeje DJI tají, v USA se kamera možná objeví pod značkou Xtra Muse 2 Pro Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.5.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Když chcete světu sdělit, že váš nový produkt je tak trochu pro umělce, uspořádejte premiéru v Cannes. Tahle marketingová poučka platí ve světě filmu už desetiletí a teď ji vzalo do ruky i DJI. Čínský výrobce stabilizátorů a dronů ve čtvrtek na francouzské Riviéře oficiálně odhalil Osmo Pocket 4P — kapesní gimbal kameru, která se od běžné Pocket 4 představené teprve před měsícem liší jednou zásadní věcí. Má dva objektivy místo jednoho. Druhý objektiv mění Pocket 4P z gimbalu na kapesní kameru Co DJI v Cannes neřeklo (a proč to je trochu divné) USA: prodej zakázán, takže Xtra Muse 2 Pro A přesně tohle je novinka, kvůli které stojí za to o Pocket 4P psát. PR fráze, Cannes, „nová éra kapesního filmu“ — to všechno je marketingová omáčka. Reálný hardwarový skok je v tom, že DJI poprvé strčilo do malého těla druhý objektiv. A to mění poměrně dost. Druhý objektiv mění Pocket 4P z gimbalu na kapesní kameru Hlavní snímač zůstal v 1″ formátu (Type 1), který nasadila už standardní Pocket 4. Novinkou je 3× teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností odpovídající 70 mm a menším 1/1,5″ čipem. Pro představu smartphonových uživatelů je to pořád docela slušná velikost — větší než cokoli, co najdete třeba v iPhonu nebo Galaxy S26. Sedmdesát milimetrů je pro tvůrce obsahu specifická hodnota. Není to dramatický zoom pro lov ptáků na druhém konci pole. Je to portrétní ohnisko, které řeší dvě věci: přirozenější perspektivu obličejů bez deformace, kterou produkuje širokoúhlý objektiv, a hezčí přirozený bokeh. Pro nezávislé filmaře a dokumentaristy, na které DJI cílí, to dává smysl víc než další megapixely. Druhým hlavním lákadlem je podpora 10bitového profilu D-Log2. Pro běžného vloggera je to abstraktní zkratka, pro koloristu v postprodukci klíčová informace — D-Log2 dává volnost při ladění barev a vytahování stínů. Spolu s ActiveTrack 7.0 pro sledování obličejů, vozidel i zvířat DJI naznačuje, že Pocket 4P chce být plnohodnotným nástrojem, ne jen kapesní hračkou s gimbalem. Co DJI v Cannes neřeklo (a proč to je trochu divné) Oficiální prohlášení DJI je překvapivě skoupé na čísla. Konkrétně nezaznělo téměř nic z toho, co by zákazníka skutečně zajímalo. Rozlišení obou senzorů, maximální bitrate, výdrž baterie, váha, rozměry, vstupy pro externí mikrofon, formát ukládání — všechno schované. Z dřívějších úniků a teaserů víme jen o 2″ dotykovém displeji a podpoře 4K při 240 snímcích za sekundu, což nabízí i základní Pocket 4. Stejně tak chybí cena a datum prodeje. Pro orientaci: běžná Osmo Pocket 4 startuje na 12 990 Kč v Česku. Profesionálnější varianta s druhým objektivem se logicky vyšplhá výš, odhad mezi 18 a 22 tisíci korunami zní rozumně. Bez oficiálního ceníku je to ale jen spekulace. USA: prodej zakázán, takže Xtra Muse 2 Pro Zajímavý vedlejší příběh kolem novinky je americký trh. DJI v USA aktuálně čelí omezením prodeje kvůli geopolitickému napětí, a tak se podle úniků chystá oklika přes značku Xtra. Pocket 4 a Pocket 4P by se podle všeho měly za oceánem prodávat jako Xtra Muse 2 a Muse 2 Pro, přičemž YouTube už zaplavily teasery a srovnávací videa právě s tímto označením. Načasování Cannes premiéry navíc nehraje jen na filmařskou notu, ale i na konkurenční tlak. Insta360 nedávno představila vlastní řadu Luna, která míří přesně do segmentu, kde DJI doposud kralovalo. Pocket 4P je tak částečně odpovědí na rostoucí konkurenci — DJI potřebuje ukázat, že kapesní gimbal kamera nemusí být jen hračka pro Instagram, ale plnohodnotný nástroj pro filmařskou práci. Druhý objektiv tomu zatím rozumně napomáhá, oficiální specifikace a cenovka to budou muset potvrdit. Stojí kapesní filmařská kamera s teleobjektivem za příplatek nad běžnou Pocket 4? Zdroj: DJI, Android Authority 